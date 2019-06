Ocean Cay, un paradiso privato nel cuore delle Bahamas per gli ospiti MSC

editato in: da

A partire da novembre 2019 un’esperienza davvero unica attende gli ospiti di MSC.

Con Ocean Cay, infatti, i viaggiatori potranno immergersi nelle bellezze naturali delle splendide Bahamas e vivere un’esperienza indimenticabile a contatto con la natura dell’isola caraibica.

Un’opportunità senza precedenti, che unisce l’emozione della scoperta di un luogo paradisiaco, il divertimento di una vacanza, il comfort MSC e la tutela dell’ambiente. Ogni servizio e dettaglio di Ocean Cay, a partire dalle strutture per arrivare alle attività di intrattenimento dedicate agli ospiti, è stato progettato nel pieno rispetto dei principi ambientali ed ecologici dell’isola.

Non solo: sono previsti anche programmi educativi e di intrattenimento volti a sensibilizzare i viaggiatori su temi fondamentali, quali la protezione delle barriere coralline e la salvaguardia degli oceani.

Il meraviglioso territorio delle Bahamas, rinomato per le cristalline acque blu e le spiagge di sabbia fine e bianca, conserva un ecosistema diversificato e speciale che deve assolutamente essere preservato per il futuro. A questo proposito, con Ocean Cay, MSC è al lavoro per ripristinare l’ecosistema marino di questo tratto di oceano con i suoi habitat tipici e le specie autoctone come i coralli che oggi sono, purtroppo, a forte rischio di estinzione.

L’isola di MSC è a oggi circondata da ben 64 miglia di acque protette, ma l’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente l’area con lo scopo di garantire un risultato e un impatto positivo sull’ambiente ancora maggiore.

Gli ospiti di Ocean Cay potranno divertirsi scoprendo da vicino la flora e la fauna marina facendo snorkeling nelle limpide acque da soli o con una guida qualificata. Chi ama rilassarsi e prendersi cura del proprio benessere potrà farlo nella SPA con un’incredibile vista sull’oceano oppure partecipando a sessioni di yoga sulla spiaggia mentre il sole sorge o quando tramonta.

Grande attenzione anche alle famiglie con bambini con il Seakers Family Cove, una laguna poco profonda e una spiaggia sabbiosa in cui gli ospiti più piccoli potranno giocare e divertirsi in libertà o seguiti da animatori e mascotte.

Per concludere al meglio la giornata, dopo il tramonto, sarà poi il momento del divertimento serale con musica, balli, spettacolo di luci e la possibilità di prenotare un’avventura astronomica alla scoperta delle stelle sotto il cielo dei Caraibi.

A partire da Novembre 2019, tutte le navi MSC Crociere in partenza da Miami faranno scalo a Ocean Cay come parte degli itinerari caraibici. E l’entusiasmo è alle stelle.