Non solo Oktoberfest: festival e itinerari della birra in Germania

Il 3 ottobre termina l’Oktoberfest, un famosissimo festival popolare dedicato alla birra che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, e che da anni attira visitatori da tutto il mondo. Ma non c’è da stupirsi: in questo Paese la birra è prodotta dal Nord al Sud e viene declinata in circa 5.000 varietà diverse.

Per tale motivo, l’Oktoberfest è solo une delle tante kermesse in onore di questa bevanda, perché festival e itinerari per lei sono presenti praticamente durante tutto l’anno. Scopriamone alcuni insieme.

La produzione del luppolo

È conoscenza comune che il luppolo sia un ingrediente fondamentale del processo produttivo della birra, ma in molti forse non sanno che il 32% circa della produzione mondiale di esso, chiamato anche “oro verde”, proviene dalla regione bavarese dell’Hallertau, ovvero quella che è considerata l’area di produzione contigua più grande del mondo.

Per questo motivo, se volete fare un viaggio all’insegna della birra in zona, non dovete perdere il Museo Nazionale Tedesco del Luppolo a Wolnzach e il Tour cicloturistico del Luppolo (170 km). Quest’ultimo è uno speciale percorso ad anello da fare in bici e che per le sue caratteristiche è adatto anche alle famiglie.

Solcandolo scoprirete le valli dei fiumi Abens e Ilm e i luppoleti della regione. Da queste parti davvero eccezionale è anche l’abbazia benedettina Kloster Weltenburg che offre una spettacolare posizione in riva al Danubio, una sfarzosa chiesa barocca, ed ottime birre scure prodotte in quello che viene considerato il birrificio monastico più antico del mondo.

Sempre in Baviera si trova anche un’altra regione di luppoleti, Spalt, una zona che vanta coltivazioni di pregiato luppolo aromatico, il primo sigillo di qualità mai concesso a una varietà di luppolo (Spalt Spalter, 1538), l’ultimo birrificio comunale tedesco e lo straordinario museo interattivo HopfenBierGut con un birrificio-laboratorio.

C’è poi Kulmbach, una preziosa città in cui si crea una delle birre più forti del nostro pianeta: la Kulmbacher Eisbock (gradazione alcolica: 9,2%). Qui vale la pena visitare il birrificio Mönchshof che conta ben due secoli di storia e che comprende anche un museo unico nel suo genere, il Bayerisches Biermuseum, dove viene raccontata la storia e la cultura della birra, del pane e delle spezie

Feste della Birra e itinerari tematici

Wiesn, Wasen, Freimarkt, Volksfest, Kirmes e Kerwa sono solo alcune delle feste della birra in Germania che vengono sempre accompagnate da spettacolari luna park, concerti, eventi moderni e tradizionali cortei di gruppi e bande musicali in costume storico.

Tra le delle feste della birra più antiche e amate della Germania, oltre all’Oktoberfest di Monaco di Baviera, c’è la Cannstatter Volksfest di Stoccarda che andrà in scena fino all’8 ottobre di quest’anno, per poi ripetersi nell’edizione primaverile dal 20 aprile fino al 12 maggio 2024.

Non sono da meno la Freimarkt di Brema, che la si può raggiungere dal 13 al 29 ottobre; la Volksfest di Norimberga, che andrà in scena in versione primaverile dal 30 marzo al 24 aprile 2024; la Domfest di Amburgo, dal 10 novembre fino al 12 dicembre e in primavera dal 22 marzo al 21 aprile dell’anno prossimo; l’Allerheiligenkirmes di Soest, dall’8 al 12 novembre 2023.

Non mancano poi gli itinerari tematici (anche ciclabili ed escursionistici) nei “paesaggi” della birra, fra borghi storici, birrifici secolari e tantissime curiosità.

Una di queste è La Strada delle Birre di Franconia (Fränkische Bierstraße) nella regione settentrionale della Baviera, che unisce oltre 260 birrifici e 600 birrerie, e che mette a disposizione anche una cinquantina di tour ciclo-escursionistici più o meno lunghi fra cui spicca la Ciclabile della Birra nella suggestiva regione della Röhn (Rhön Bierradweg, 140 km).

Poi ancora la Strada della Birra e dei Castelli (Bier- und Burgenstraße, 500 km) che va da Passavia a Bad Frankenhaus. Si tratta quindi di un itinerario che conduce tra castelli, rocche, palazzi, birrifici (anche con annessa trattoria), birre speciali e tantissime curiosità da scoprire.

Da Bamberga, “culla” della birra affumicata, parte invece un percorso di circa 200 chilometri fino a Straubing, patria della Gäuboden Volksfest, la festa della birra più grande della Baviera dopo l’Oktoberfest (ogni anno ad agosto).

Da qui, infine, si può proseguire per approssimativamente un centinaio di chilometri in direzione di Monaco, fino a Freising, dove si trova uno dei birrifici più antichi del mondo in assoluto: il Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, che è è ancora attivo e modernissimo e che è la casa Centro di Ricerca BLQ per la qualità della birra e degli alimenti.