Il Natale di Bruges è uno dei più pittoreschi di sempre

La chiamano la “Venezia del Nord”, con le sue casette che si rispecchiano nelle acque che scorrono placide nei canali del centro storico: Bruges è la perla delle Fiandre, un luogo magico che in inverno si trasforma completamente. Da grazioso villaggio dove il romanticismo è di casa, diventa un tripudio di luci e colori che ci accompagnano sino a Natale. Scopriamo l’atmosfera bellissima dell’Avvento.

I mercatini di Natale di Bruges

Non possiamo che iniziare dagli storici mercatini di Natale di Bruges, che quest’anno si tengono in due location spettacolari. C’è il mercatino di Piazza del Mercato, dal sapore più tradizionale: le tipiche casette di legno ospitano tantissimi oggetti d’artigianato locale, idee regalo meravigliose (approfittatene per fare shopping, pensando a cosa mettere sotto l’albero di Natale per amici e parenti!) e naturalmente tutti i sapori più caratteristici della regione. È un’esperienza incredibile, tra colori e profumi deliziosi che rendono l’atmosfera davvero speciale.

C’è poi il mercatino di Piazza Simon Stevin, che si concentra invece sui prodotti artigianali e sulle filiere corte: si tratta dell’evoluzione green e sostenibile dei classici mercatini natalizi, per andare incontro alle rinnovate esigenze che ci vedono più interessati all’ambiente che ci circonda. Insomma, ce n’è proprio per tutti i gusti, sempre nel pieno rispetto della magia dell’Avvento, tra luminarie bellissime e musiche festose. Entrambi i mercatini allietano il centro storico di Bruges e si svolgono dal 24 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Bruges, le luci e la pista di pattinaggio

L’appuntamento natalizio più atteso a Bruges, da qualche anno a questa parte, è tuttavia con Winter Glow. Si tratta di un vero e proprio spettacolo di luci, realizzato in concomitanza con i mercatini e volto a dare un aspetto ancora più magico alla città in questo momento dell’anno. Giunto alla quinta edizione, Winter Glow è stavolta dedicato all’aurora boreale e ai suoi magnifici colori. Gli artisti di Create.eu hanno realizzato 10 installazioni che sono state posizionate lungo un percorso di 2,5 km, nel cuore della “Venezia del Nord”.

Le opere d’arte sono quasi interamente caratterizzate da luci bellissime che si riflettono sulle acque dei canali, dando vita ad immagini pazzesche. Tra le installazioni più suggestive c’è quella che si intitola Story of the Swan, la poetica storia d’amore di due cigni, o ancora Waves, delle rilassanti proiezioni video che increspano l’acqua creando dei bagliori che incantano gli spettatori. Ci sono anche opere interattive come Waterdrops, delle gigantesche gocce d’acqua colorate su cui saltare, realizzando composizioni e sinfonie che vi sorprenderanno.

E se attendete con ansia il Natale per sbizzarrirvi sulle piste ghiacciate, allora non perdetevi quella di Bruges. Si tratta di una pista di pattinaggio realizzata con ghiaccio artificiale, installata sopra le acque del Lago dell’Amore, una location incantevole nel cuore del parco cittadino. A due passi da qui, sorge il bar invernale “Vorst”: è il luogo ideale da cui godere di una splendida vista su tutto il parco illuminato a festa. Qui vi potrete concedere un po’ di riposo e una buona bevanda calda, per ristorarvi prima di partire di nuovo alla scoperta delle meraviglie natalizie di questa città unica.