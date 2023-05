Le migliori mete d’Europa da visitare adesso? Ce le svela uno studio

Ci siamo! Il tempo delle vacanze è (finalmente) quasi arrivato. Per fortuna viviamo in un pianeta splendido e che ci offre località che sono un sogno a occhi aperti. Nonostante questo, però, quando arriva il momento di prenotare siamo tutti assaliti da mille dubbi riguardanti la destinazione da scegliere. Ma c’è una buona notizia: uno studio ha provato a scogliere questi nodi.

Lo studio su dove andare in vacanza

A condurre questa analisi è stata GuestReady, la società di gestione di AirBnB, che ha esaminato tutte le città più popolari d’Europa per scovare le destinazioni perfette per chi è in cerca di bellezza e sole garantiti.

Sono emerse sei località che sono una più bella dell’altra e, soprattutto, quasi costantemente baciate del calore e dalla luce dei raggi del sole. Destinazioni ideali da raggiungere già adesso, oppure da considerare per i bollenti mesi estivi e anche oltre. Scopriamole insieme.

La città perfetta da visitare adesso in Italia

Tra le sei città ideali da visitare per chi è in cerca di bellezza e sole compare un’italiana: Catania. Si tratta di una vera e propria perla della Sicilia dominata dai maestosi profili dell’Etna. Ma non solo: nel 2002 il centro storico del capoluogo siciliano è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, sinonimo che è una città pregna di meraviglie.

L’architettura da queste parti è unica, un pullulare di palazzi storici edificati in pietra lavica intervallati da chiese che sono una più affascinante dell’altra. Non si possono non nominare i colorati mercati, come la Pescheria, ideali per immergersi subito nelle tradizioni della città.

E per chi è in cerca di mare, niente paura: dalla scogliera di pietra lavica fino alle spiagge dorate, Catania e i suoi dintorni sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Vi basti sapere che è persino chiamata “la perla nera” per la peculiarità di alcune spiagge che si tingono di questo colore per via della terra dell’Etna. Tra le più belle non possiamo non nominare Playa Catania, Taormina e Aci Trezza.

Bagni di sole anche in Albania

Secondo lo studio condotto, vale la pena anche andare in vacanza in Albania e, soprattutto, a Tirana, la sua affascinante Capitale. Sapete perché? Qui ci sono ben 2526 ore di sole all’anno grazie a cui scoprire una destinazione vivace e movimentata e dove si mescolano diversi stili architettonici.

Città simbolo della rinascita del Paese, è un ottimo punto di partenza anche per rilassarsi in alcune spiagge da sogno. Una di queste è la Spiaggia di Golem, che si rivela particolarmente sicura per i bambini. Poi ancora Currila, protetta dai venti, e Mali i Robit, che si distingue per essere impreziosita da piccole foreste di pini mediterranei.

Spagna: sole assicurato

Le altre quattro città emerse da questo studio sono tutte spagnole e sono una più speciale dell’altra. Murcia, nel sud-est della Spagna, vanta una media di 346 ore di sole al mese. È una sorta di gioiello il cui cuore è Plaza de La Glorieta che si trova a pochi passi dal Puente Viejo, il più antico ponte della città e interamente costruito in pietra.

Meta ideale anche per chi è in cerca di bagni di sole: il mare è a soli 40 chilometri ed è davvero una sorta di paradiso. Meritano una menzione le spiagge della Costa Cálida dove fare immersioni e altri sport nautici.

L’altra città spagnola perfetta da visitare in estate è Saragozza con le sue 2.690 ore di sole all’anno. Si tratta di una località dalle origini antichissime situata a metà strada tra Madrid e Barcellona. La sua bellezza è indiscutibile: vanta un particolare mix unico di stili architettonici in cui svettano edifici del passato e nuove e moderne costruzioni.

Poi ancora Alicante con una media di 349 ore di sole al mese, una magnifica località situata tra le meraviglie della Costa Blanca. Ciò vuol dire che è dotata di lunghissime spiagge di sabbia fina e acque trasparenti, come Playa del Postiguet. Tuttavia, vale certamente la pena scoprire anche le sue attrazioni storiche tra cui il Castello di Santa Barbara, una fortezza che domina la città dall’alto di un promontorio sul mare.

Infine Las Palmas, Capitale di Gran Canaria, con ben 2812 ore di sole in un anno. Ma la verità è che questa è una località ottimale durante ognuno dei 365 giorni annuali: il clima è tropicale e la temperatura giornaliera, anche nei mesi freddi, in rare occasioni scende al di sotto dei 20°C. Il posto più indicato per godersi il sole e il mare praticamente sempre, ma anche per lasciarsi andare ad attività culturali e ricreative.