Aeroporto di Milano Linate: le prime immagini della nuova metropolitana M4

editato in: da

Proseguono veloci, a Milano, i lavori per la realizzazione della metropolitana M4. La linea blu, infatti, se non ci saranno intoppi, dovrebbe aprire, nella sua prima tratta, già a gennaio 2021, mentre le prossime fermate saranno inaugurate entro l’estate 2023.

Un mezzo che sarà prezioso non solo per i milanesi, ma anche per i viaggiatori di tutto il mondo che parrtiranno o arriveranno al “city airport” milanese. Non appena si tornerà a volare con frequenza, infatti, questa linea permetterà di raggiungere il centro di Milano in soli 12 minuti dall’aeroporto di Linate, che l’anno prossimo subirà un importante restyling.

Ad oggi sono già molte le gallerie finite e le fermate ultimate delle 21 totali previste tanto che si possono seguire i progressi grazie alla condivisione di foto e immagini sulla pagina Facebook del Comune di Milano (come dei veri “umarell” virtuali). Qui, infatti, si può osservare l’avanzamento dei lavori della nuova stazione di Linate Aeroporto della metropolitana M4 di Milano e ciò che è già pronto come l’atrio, il mezzanino, le scale mobili, i tapis roulant, senza contare i mezzi posizionati sui binari in attesa di compiere il loro primo viaggio. Queste, del resto, come annuncia l’amministrazione, altro non sono che le prime immagini di una preziosa e tanto attesa opera a cui seguiranno presto altre “pillole” settimanali pubblicate sempre sui social del Comune.

I lavori per la nuova linea, che attraverserà Milano da Est a Ovest, collegando dunque il cuore della città con lo scalo aeroportuale, sono iniziati con alcuni fisiologici ritardi nel gennaio 2015. Come abbiamo anticipato, saranno 21 le fermate e dei 15 chilometri complessivi ben 9 chilometri saranno di gallerie.

La M4 collegherà, dunque, il centro storico con la parte Est – ovvero l’aeroporto di Linate e il Quartiere Forlanini – e la parte Ovest – del Quartiere Lorenteggio e la stazione di San Cristoforo. Di queste, oltre alla tratta Linate-Forlanini Fs è prevista l’apertura della tratta Linate-Stazione Dateo (nel giugno 2022) e la Linate–Piazza S. Babila (nel dicembre 2022). Occorrerà, invece, attendere l’estate 2023 per vederla terminata nella sua tratta completa fino a S.Cristoforo.

E, mentre i lavori proseguono, c’è chi mette già le mani avanti pensando di aggiungere due nuove fermate: una verso l’Idroscalo e l’altra verso l’area dell’ex dogana di Segrate dove sta sorgendo un nuovo importante centro commerciale, che si trovano proprio dietro Linate.