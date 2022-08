Vacanze last minute: le migliori mete di quest’anno

Se siete tra quelli che non amano fare programmi e preferiscono, invece, lasciarsi andare all'avventura e provare il brivido dell'ignoto, per fortuna le opportunità di una partenza dell'ultimo minuto (o secondo) non mancano, e se si è abbastanza fortunati possono rivelarsi anche delle vere occasioni. Se poi siete ancora indecisi sulla destinazione, ecco le migliori mete di quest'anno per una vacanza last minute.