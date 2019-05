A New York si assiste al tramonto più suggestivo del mondo

editato in: da

Capita solamente due volte l’anno: il 30 e 31 maggio e il 12 e 13 luglio, e solo a New York. Qui, a Manhattan, al centro della Grande Mela, si può assistere a uno dei tramonti più suggestivi del pianeta, che accomuna la metropoli a Stonehenge, in Inghilterra.

È il fenomeno chiamato Manhattanhenge ovvero il solstizio di Manhattan, un evento del tutto naturale in cui il tramonto del Sole si allinea perfettamente con le strade che attraversano il distretto newyorkese in direzione Est-Ovest.

Il Manhattanhenge è diventato un evento da non perdere per i turisti (e non solo), che ogni anno si radunano a New York per ammirarlo e fotografarlo. I punti giusti da cui godersi al meglio lo spettacolo sono la 14esima, 23esima, 34esima, 42esima , 57esima strada e le parallele vicino a queste ultime.

Ma è ugualmente suggestivo trovarsi al momento del tramonto anche sull’Empire State Building e sul Chrysler Building, con vista sulla 34esima e la 42esima strada.

Il primo a osservare e a far conoscere il fenomeno a New York fu, nel 2002, il dottor Neil de Grasse Tyson, un astrofisico dell’American Museum of Natural History. Il fenomeno simile più noto è quello di Stonehenge, quando durante l’estate, all’alba, il Sole si allinea con i megaliti preistorici.

Non tutti sanno, tuttavia, che altri analoghi fenomeni, altrettanto suggestivi, possono essere ammirati anche in altre città. Per esempio a Baltimora, all’alba del 25 marzo e del 18 settembre e al tramonto del 12 marzo e del 29 settembre. Come Manhattanhenge, non sono da meno Chicagohenge (25 settembre e 20 marzo a Chicago), Torontohenge (il 25 ottobre e il 26 febbraio a Toronto) e Montrealhenge (il 12 luglio a Montreal).

Due volte l’anno, poi, durante il MIThenge, il Sole illumina con i suoi raggi tutto l’Infinite Corridor del Massachusetts Institute of Technology.