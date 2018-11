A Las Vegas, un hotel propone due suite “Instagram-friendly”

editato in: da

A Las Vegas nascono le suite per influencer. Decorazioni di lusso e abiti in omaggio, tutto per riuscire a scattare le foto della vita.

Al giorno d’oggi tutti amano criticare gli influencer, anche se la maggior parte di chi punta il dito vorrebbe spesso far parte del loro mondo. L’iconico Palms Casino Resort di Las Vegas ha così ben pensato di modificare totalmente due delle sue suite, rendendole decisamente più “Instagram friendly”.

Un tempo la struttura ospitava la suite a tema Playboy, che fece molto scalpore e, con il passare degli anni, ecco la versione adattata ai nostri tempi. Scattare una brutta foto in queste camere è davvero impossibile, considerando come sia stata appositamente studiata per attrarre like su Instagram.

Entrambe le suite sono situate nella Palms Fantasy Tower, la prima con una camera da letto e la seconda con due. Entrarvi vuol dire ritrovarsi tra marmo, oro e carta da parati floreale, in una combinazione cromatica generale tra il rosa cipria, il turchese e il crema. Ci si potrà divertire a scattare foto della strada principale di Las Vegas o magari posizionarsi dinanzi allo schermo piatto da 65 pollici.

Impossibile ignorare il bar super attrezzato. Dagli scatti alle bottiglie alle pose singole, fino alle composizioni di gruppo, considerando come siano stati predisposti appositamente quattro posti a sedere. Tutto il necessario per un vero e proprio shooting. L’albergo ha inoltre arricchito le suite con opere d’artisti di ultima generazione, con graffiti che danno un tocco moderno e trasgressivo all’ambiente.

Dalla bellezza dell’ambiente alla praticità . Ai clienti vengono infatti forniti un asciugacapelli Dyson, kit completi di trucco e abiti in raso per delle serate speciali. Uno dei punti chiave della carriera di un influencer è rappresentato dalle foto scattate durante la preparazione per una serata. I bagni assumono dunque un ruolo cruciale e, guardando soprattutto a quello principale, non c’è da restare delusi. Ampi specchi e lavandini, tra marmo e oro, per scatti da fare invidia a Chiara Ferragni.

Tutto ciò ha ovviamente un costo non propriamente alla portata di tutti. Per poter soggiornare nella suite con due camere da letto sarà necessario versare 3.500 dollari a notte, che diventano 5.000 nel fine settimana. Più economica la suite con una sola camera da letto, che prevede un risparmio di 500 dollari.