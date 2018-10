Il Principe Harry ha visitato l’unico luogo al mondo in cui la foresta cresce sulla sabbia

editato in: da

Radiosi per l’annuncio della gravidanza, Harry e Meghan si trovano attualmente in Australia per il loro tour ufficiale . Hanno visitato luoghi straordinari, spiagge famose, scenari sconosciuti. Fino all’

Ed è proprio l’Isola di Fraser, il luogo che più ha catturato l’attenzione. Al largo della costa orientale del Queensland, coi suoi 120 chilometri quadrati d’estensione è la più grande isola di sabbia al mondo. Perché Harry e Meghan l’hanno visitata? Perché fa parte del progetto QCC (Queens Commonwealth Canopy), creato nel 2015 per la conservazione della foresta indigena in 53 nazioni.

La foresta di Fraser Island, nel progetto, l’ha inserita proprio il Principe Harry nell’aprile del 2018. Per un motivo ben preciso: è questo l’unico luogo del Pianeta in cui la foresta pluviale cresce sulla sabbia. Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO sin dal 1992, la grande isola sabbiosa è definita un “eccezionale esempio di processi biologici, idrologici e geomorfologici ancora in corso”.

Con molti laghi e con la più grande falda acquifera del mondo su un’isola di sabbia, l’Isola di Fraser ospita decine di alberi millenari. Ed è la destinazione perfetta, per chi intende scoprire il lato più selvaggio e avventuroso dell’Australia. I suoi principali punti panoramici sono due: l’Indian Head, un promontorio roccioso sulla sua estremità orientale, e The Cathedrals, scogliera celebre per le sue sculture di sabbia colorata.

Qui, ci si viene per campeggiare e per una straordinaria esperienza d’eco-turismo. Ci sono lunghe e bianchissime spiagge, e laghi in cui fare il bagno: il Lago McKenzie, il Lago Wabby e tanti laghetti di acqua dolce. Si può nuotare nell’acqua piovana, guidare lungo l’iconica “75 Mile Beach”, salutare le balene partecipando ad una crociera d’osservazione.

Come si raggiunge Fraser Island? Sita a 300 chilometri da Brisbane e a 15 dalla costa di Hervey Bay e Maryborough, è collegata con voli diretti a Sidney, Melbourne e Brisbane (operati da Virgin Australia e QantasLink). Si atterra a Fraser Coast e, qui, si prende un traghetto che – in 50 minuti – conduce sino a Fraser Island. Per arrivarci in fuoristrada, ci si può imbarcare sulla chiatta a Inskip Point, sulla punta settentrionale di Rainbow Beach (a 1 ora e 40 minuti a sud di Hervey Bay), o a River Heads (20 minuti a sud di Hervey Bay).