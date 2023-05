Ora puoi fare l’Interrail tra le isole della Grecia

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

L’Interrail è un’esperienza che tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita: viaggiare in treno alla scoperta dell’intera Europa continentale offre la possibilità di crearsi ricordi meravigliosi e persino di fare nuove amicizie. Finora, i consueti itinerari ferroviari permettevano di raggiungere anche alcune delle più belle località della Grecia, lasciando però fuori le isole. Ma i nuovi pass ci regalano un’avventura inedita che non possiamo proprio lasciarci sfuggire.

L’Interrail tra le isole della Grecia

La Grecia rimane una delle mete estive più amate dai turisti: spiagge da sogno e acque cristalline, una vivace vita notturna e tanti locali dove provare specialità tipiche ne fanno una destinazione molto ambita nel Mediterraneo, soprattutto durante la stagione calda. Le località più visitate sono senza alcun dubbio le isole. Dalle Cicladi alle Sporadi, è in mare aperto che si trova la vera bellezza di questo Paese (che, d’altra parte, è costituito per ben il 25% da territorio insulare). Tanto che sembra impossibile sceglierne una sola dove trascorrere le vacanze.

Perché rinunciare alla possibilità di un tour delle isole più belle della Grecia, a prezzo davvero conveniente? L’Interrail offre oggi questa occasione imperdibile, che consente ai turisti di saltare di traghetto in traghetto alla scoperta dell’immenso patrimonio paesaggistico e culturale che si cela tra isole e isolotti. Le opzioni sono tantissime, e ciascuno può programmare il proprio itinerario preferito in base alle mete da cui più si sente ispirato. Ma vediamo come funziona l’Interrail tra le isole greche e quanto costano i pass.

Quanto costa l’Interrail e cosa include

Due sono i pass disponibili per vivere l’avventura dell’Interrail alla scoperta delle isole della Grecia. Il primo è un pass da 4 giorni, che ha un costo di 95 euro: quello che offre è la possibilità di salire a bordo di qualsiasi traghetto su tratte nazionali, in classe Economy. Il biglietto, che non include il trasferimento tra i porti di Patrasso e del Pireo, è valido per 4 giorni (anche non consecutivi) e deve essere sfruttato entro 1 mese dall’effettuazione del primo viaggio.

Per un’esperienza davvero completa si può invece acquistare il pass da 6 giorni, che – per soli 185 euro – tiene conto anche degli spostamenti da e verso l’Italia. Si parte da Venezia, Ancona o Bari con traghetto internazionale, e il biglietto include anche il trasferimento tra i porti di Patrasso e del Pireo, con tratta mista autobus-treno operata dalla compagnia greca Hellenic. Questa opzione, più articolata ed entusiasmante, prevede dunque 2 giorni di viaggio internazionale (a scelta tra prima e seconda classe) e 4 giorni di spostamenti interni con traghetti nazionali (in Economy), alla scoperta delle isole greche.

Qualsiasi sia il pass acquistato, è importante ricordare che bisogna prenotare in anticipo il posto a bordo dei traghetti – ovviamente in maniera del tutto gratuita, essendo i biglietti inclusi nel prezzo. C’è inoltre la possibilità di ottenere interessanti sconti del 30% sugli upgrade per gli alloggi e sui traghetti nazionali aggiuntivi, così da poter rendere ancora più emozionante il viaggio. Sono infine previste delle riduzioni per i giovani tra i 12 e il 27 anni e per gli over 60, oltre al pass gratuito per i bambini fino ad 11 anni. Insomma, non resta che aprire la cartina, scegliere quali isole visitare e preparare lo zaino: che l’avventura abbia inizio!