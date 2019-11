In California nasce l’Hotel Nutella, il sogno dei golosi

editato in: da

Il paradiso in terra esiste, e si chiama Hotella. Dietro questo nome apparentemente privo di significato si cela il primo hotel al mondo dedicato interamente alla Nutella, una delle leccornie più amate da grandi e piccini di ogni angolo del pianeta. La struttura aprirà il prossimo gennaio 2020, e siamo sicuri che in tantissimi vorrebbero precipitarsi a prenotare, ma per il momento non è possibile.

Hotella, situato a Napa Valley in California, è uno degli ultimi progetti della Ferrero USA, che seguono l’apertura dei due ormai famosi caffè Nutella con sede a New York e a Chicago. Già dall’ingresso si capisce che quella al suo interno sarà un’esperienza memorabile: un enorme arco a forma di barattolo vi attende per scortarvi verso l’entrata dell’hotel, lungo un vialetto lastricato formato di tanti mini barattoli di Nutella. E una volta varcata la soglia dell’albergo, non potrete che rimanere a bocca aperta.

Sul web hanno già iniziato a circolare le prime immagini delle stanze e degli spazi comuni, che hanno sorpreso – e fatto venire l’acquolina in bocca – a tutti noi. Le camere, ampie e luminosissime, sono una vera delizia: un enorme letto con tanti cuscini colorati, che spaziano dal classico barattolo di Nutella ai cornetti, passando per i celebri waffles, carta da parati e lampade a tema, tende con stampate le buonissime nocciole da cui nasce uno dei prodotti più amati di tutti i tempi. E, naturalmente, il logo della cioccolata più famosa di sempre è stampato ovunque.

Girando per le altre stanze dell’hotel, come la sala ristorante, si evince che l’atmosfera continua ad essere incentrata sulla Nutella. Insomma, una vera full immersion per chi davvero non può fare a meno di questa dolce leccornia. Purtroppo, almeno per il momento Hotella sarà riservato a pochissimi fortunati. La struttura aprirà infatti solamente per un weekend, dal 10 al 12 gennaio 2020, e metterà a disposizione unicamente tre soggiorni.

Per scegliere chi potrà aggiudicarsi questa mini-vacanza all’insegna della golosità è stato indetto un concorso, al quale possono però partecipare solamente i cittadini americani. Chi vorrà tentare la fortuna, dovrà inviare un video per mostrare in che modo la Nutella renda tanto speciale la sua colazione. Coloro che verranno selezionati potranno godere di un trattamento d’eccezione: viaggio andata e ritorno in aereo e stanza matrimoniale per tre giorni e due notti, il tutto per due persone. La colazione è inclusa, naturalmente, e siamo sicuri che immaginiate anche voi quale sarà l’ospite d’eccezione sulle tavole dell’hotel!