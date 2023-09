L’estate non è finita: gli italiani scelgono il mare di settembre

Fino a non molto tempo fa settembre era il mese del nuovo inizio dopo la pausa estiva, del ritorno al lavoro, sui banchi di scuola e a tutte quelle attività quotidiane passate in secondo piano durante la bella stagione. Al giorno d’oggi, invece, non è più così o almeno questo è quello che emerge da uno studio condotto da Campeggi.com e riportato da Adnkronos.

Cosa dice lo studio

Stando a tale ricerca, per i nostri concittadini in questo 2023 la fine di agosto non corrisponde al termine delle vacanze. Sembrano essere sempre di più, infatti, i viaggiatori che scelgono di partire alla scoperta del proprio Paese durante il mese di settembre.

Un periodo che, a dirla tutta, è da sempre sottovalutato e che, in molte circostanze, è ideale per un viaggio: le giornate si sono accorciate ma non così tanto, le temperature sono più miti dei mesi precedenti, e ci sono meno turisti in giro. Condizioni che permettono di scoprire meraviglie naturali e artistiche con più serenità.

Secondo la ricerca, le vacanze non sembrano perciò rallentare con l’avvicinarsi dell’autunno, anzi, continua a rimbombare la voglia di mare e spiaggia dal momento che ben il 70% dei viaggiatori sceglie destinazioni balneari.

Le mete più gettonate

La maggior parte delle persone che hanno deciso settembre come loro periodo per le vacanze ha le idee piuttosto chiare: il 40% di loro sceglie il Sud Italia, il 30% opta per il Centro, mentre il Nord del nostro Paese è a pari merito con le destinazioni oltreconfine, ovvero è selezionato dal 15% degli utenti presi in considerazione dalla ricerca.

La regione italiana più desiderata dai viaggiatori settembrini è la magica Puglia. Dietro di essa si trova la Toscana, particolarmente amata anche dagli stranieri, e poi le Marche dove i visitatori sono sempre di più anno dopo anno. A chiudere la top five ci sono i paesaggi da fiaba del Trentino-Alto Adige e le meraviglie senza tempo dell’Abruzzo.

Cosa desiderano gli italiani

L’indagine svolta dal portale non si ferma solo sull’evidenziare le destinazioni più desiderate da chi sceglie le vacanze a settembre. Tale studio, infatti, prende in considerazione anche la tipologia di soggiorno selezionata.

Quel che emerge è che, in termini di alloggi all’interno di campeggi e di villaggi vacanze, il 50% dei nostri concittadini è alla ricerca della comodità, e per questo predilige bungalow e mobilhome dotati di ogni comfort.

Un buon 20%, invece, punta sul camper, mentre negli altri casi (30%) ad avere la meglio su tutto, e quindi anche sulla scelta della sistemazione, è la convenienza economica: si seleziona perciò la tipologia di alloggio soprattutto sulla base delle offerte proposte dalle strutture.

Infine, la spesa media per le vacanze — che nella metà dei casi (49%) vengono prenotate sotto data — i dati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre parlano di 2.000 euro a settimana per una famiglia di quattro persone.

Insomma, in questo 2023 l’estate sembra continuare per davvero anche durante il mese di settembre. A questo punto speriamo che anche il tempo e i fenomeni meteorologici permettano di vivere ancora incredibili scampoli di bella stagione.