Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Sguardo sulla splendida Nave Palinuro

Il fascino dei velieri non passa mai di moda: e se l’Amerigo Vespucci ha fatto sognare migliaia di visitatori, non è certo da meno la sua “sorella minore”, la Nave Palinuro, il magnifico tre alberi della Marina Militare italiana. Un veliero d’altri tempi, elegante e maestoso, capace di far girare la testa a chiunque si trovi sul suo cammino o, meglio, sulla sua rotta.

Dopo aver toccato Trieste in questi giorni, dove si è ormeggiata nel cuore della città, proprio davanti alla suggestiva Piazza Unità d’Italia, la Palinuro è pronta a salpare per un tour estivo che la porterà lungo lo Stivale.

Scopriamo insieme le prossime tappe della nave scuola della Marina Militare italiana e perché vale assolutamente la pena inserirla nel vostro itinerario estivo.

Da Trieste a Catanzaro, i mari più belli d’Italia: le tappe della Nave Palinuro nel 2025

La Nave Palinuro ha già fatto il suo debutto a Trieste, dove resterà ancorata fino al concerto-evento “Tramonti a Nord Est” in programma venerdì 28 giugno, che vedrà esibirsi sullo stesso sfondo spettacolare artisti come Elisa, Tananai, Gemitaiz e Mace.

E no, la Palinuro non farà solo da scenografia: sarà parte integrante dello show, rendendo l’atmosfera ancora più epica. Ma non finisce qui: l’estate 2025 sarà lunga e ricca di emozioni a bordo.

Ecco le tappe confermate della Nave Palinuro per i prossimi mesi:

Trieste , dal 25 al 30 giugno 2025 con eventi e visite guidate a bordo nelle giornate aperte al pubblico

, dal 25 al 30 giugno 2025 con eventi e visite guidate a bordo nelle giornate aperte al pubblico Catanzaro Lido , dall’ 1 al 4 agosto 2025 , un’occasione perfetta per unire mare, cultura e una visita a uno dei velieri più affascinanti d’Europa

, dall’ , un’occasione perfetta per unire mare, cultura e una visita a uno dei velieri più affascinanti d’Europa Altri porti in via di definizione, tra cui si vocifera possano rientrare Trapani, Napoli, Bari e Civitavecchia, tutti luoghi con una storica vocazione marinara

In ogni porto, la Palinuro apre le sue passerelle al pubblico (così come è stato per l’Amerigo Vespucci) per raccontare la propria storia fatta di onde, vento e tradizione. A bordo, giovani allievi della Marina Militare imparano a navigare secondo antiche tecniche di vela latina, in un mix unico tra scuola e avventura.

La Palinuro è un simbolo della marineria italiana

Con i suoi 69 metri di lunghezza, tre alberi maestosi e vele bianchissime che si stagliano contro l’azzurro del cielo, la Nave Palinuro è una delle più famose golettes del Mediterraneo. Ma non è solo un gioiello da ammirare: è una nave scuola a tutti gli effetti, parte integrante del percorso formativo degli allievi sottufficiali della Marina Militare.

Il pubblico, turisti e residenti, può visitare l’interno della nave durante gli open day, con tour guidati dagli stessi allievi che, tra una manovra e l’altra, raccontano aneddoti, storia e curiosità di bordo. È il modo perfetto per scoprire da vicino cosa significa la vita sul mare, lontana anni luce dal frastuono della città.

E poi, diciamocelo: non capita tutti i giorni di poter toccare con mano una nave che rappresenta l’eccellenza italiana sul mare, impegnata in missioni internazionali, gemellaggi culturali e progetti educativi.

Ogni scalo della Palinuro è anche un’occasione per valorizzare i porti italiani, spesso trasformati in veri e propri palcoscenici di eventi: festival, concerti, street food, artigianato locale e villaggi tematici che accompagnano l’arrivo della nave e ne amplificano l’impatto culturale e turistico.

Trieste, ad esempio, si sta trasformando in queste ore in una vera capitale della musica e del mare: il veliero, ormeggiato in Riva del Mandracchio, si prepara a fare da quinta scenica al concerto “Tramonti a Nord Est”, mentre nelle stesse ore piazza Unità ospita il Villaggio delle Eccellenze, con showcooking, stand gastronomici e spazi dedicati alla promozione del Made in Italy.

E a Catanzaro Lido, tappa confermata per il mese di agosto, si annunciano iniziative simili: spettacoli, mercatini e aperture straordinarie per celebrare l’arrivo della goletta in Calabria. Un’occasione perfetta anche per chi sta programmando una vacanza al sud: mare cristallino, gastronomia da leccarsi i baffi e la possibilità di visitare un veliero storico? Combo vincente!