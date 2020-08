Viaggio slow, panoramico verso il mare più bello d’Italia

editato in: da

Scegliere una destinazione con il mare, preparare le valigie e poi salire sul vagone e mettersi dal lato finestrino e iniziare a sognare guardando l’Italia dietro al vetro, immaginando l’arrivo. Il treno, per gli spostamenti, è quanto c’è di più bello per chi ama partire in tutta comodità, tranquillità e perfetto per chi cerca viaggi slow, da vivere lentamente.

Ecco che allora quest’estate si può scegliere di viaggiare con le promozioni Italo Treno, con tante offerte acquistabili entro il 3 agosto con sconti che partono dal -30% e raggiungono il -50% aggiungendo solo, in fase d’acquisto, il codice promozionale “mare”.

Da Milano Centrale si potrà, dunque, raggiungere Rimini spendendo solo 9,40 euro a persona, sola andata. Una volta qui ci si potrà dirigere sulle spiagge che hanno tanto affascinato Fellini, oppure fare un giro in città, scoprirne le bellezze e gli antichi monumenti, come la Vecchia Pescheria, il Tempio Malatestiano, Palazzo Gambalunga e Castel Sismondo, recentemente ristrutturato. Un mare, quello della Romagna, da vivere durante il giorno oppure al tramonto, per passeggiate mano nella mano oppure per gustarsi un aperitivo, a distanza di sicurezza, in uno dei tanti bagni attrezzati sul bagnasciuga.

Bellissima da raggiungere, per viaggi slow verso il mare più più bello d’Italia, anche Salerno. Il prezzo del biglietto del treno da Bologna centrale arriva a costare 34,90 euro a persona (sola andata). Una volta arrivati ci si potrà abbandonare allo splendore: a Salerno e provincia, infatti, ci sono alcuni tra i lidi più interessanti di tutta la Campania, in cui si alternano spiagge sabbiose, scogliere e meravigliose calette. Qualche esempio? Spiaggia Via Allende, non lontana dal centro e ricca di scogliere; spiaggia di Santa Teresa oppure la Baia degli Infreschi, a Marina di Camerota, un’area protetta di assoluta bellezza.

Con le promozione di Italo, infine, si possono raggiungere anche le spiagge della Calabria. Un viaggio da Roma Termini con destinazione Vibo Pizzo costa 31,40 euro a persona, ad andata, e da qui si potranno raggiungere altri interessanti lidi per vacanze rilassanti e lontane dallo stress, magari facendo un piccolo tour tra le spiagge più attraenti della costiera. Tra queste: le spiagge di Vibo Marina passando poi per Tropea fino a raggiungere le spiagge bianche di Ricadi, nella baia di Capo Vaticano e quelle dorate di Praia i Focu, racchiuse in splendide insenature.

Insomma: le opportunità per viaggiare verso le più belle destinazioni di mare italiane sono davvero moltissime, a prezzi convenienti