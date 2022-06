Viaggio da fiaba intorno al mondo in jet privato: l’esperienza firmata Disney

Fonte: Getty Images Shanghai Disney Resort

I sogni son desideri di felicità, cantava Cenerentola mentre quelle parole si trasformavano nella dolce melodia che intratteneva i nostri giorni d’infanzia. E crescendo abbiamo imparato a soddisfarli quei desideri, a realizzare i nostri sogni proprio lì, tra le meraviglie del mondo che abitiamo.

Ma se è vero che abbiamo attraversato mari e monti, percorso deserti illuminati solo dalle stelle e dalla Luna e visitato meraviglie antiche e moderne, è vero anche che non tutti abbiamo realizzato quello che è il sogno per antonomasia di tutti gli esploratori: un viaggio intorno al globo.

C’è qualcuno, però, che è pronto a realizzare anche il nostro più grande desiderio trasportandoci in una fiaba moderna tutta da vivere. Sì perché la Disney ha pianificato un viaggio epico per tutti i suoi fan: un giro intorno al mondo in jet privato. Pronti a partire?

Disney Parks Around the World – A Private Jet Adventure

Disney Parks Around the World: A Private Jet Adventure, è questo il nome dell’esperienza proposta da Disney che si potrà vivere dall’anno prossimo e che ha già mandato in visibilio i suoi fan. Si tratta di un’avventura di viaggio esclusiva che potranno vivere solo poche persone. I posti a disposizione, infatti, sono solo 75.

Cosa accadrà durante questo giro intorno al mondo in jet privato ve lo spieghiamo noi. Si scoprono le meraviglie di sei Paesi diversi attraverso le fiabe che meglio conosciamo e i luoghi iconici di quei territori volando a bordo di un aereo Boeing 757 e alloggiando in hotel Disney e strutture ricettive caratteristiche. “Una vacanza da sogno”, la definisce Disney nella presentazione ufficiale e noi non facciamo fatica a crederlo.

Il viaggio intorno al mondo, previsto per luglio 2023, inizia a Los Angeles e ha una durata di 24 giorni. La prima tappa del tour è iconica: si comincia con Disneyland, tra magia e divertimento, passando per una visita ai Walt Disney Studios. Ma questo è solo l’inizio perché da qui i viaggiatori voleranno a San Francisco per esplorare il Walt Disney Family Museum prima di dirigersi a Tokyo, Shanghai e Hong Kong per esplorare i parchi a tema dall’altra parte del mondo e scoprire i luoghi iconici in città.

Dalle fiabe cinematografiche a quelle reali: il tour prevede diverse tappe al cospetto di quelle che sono le meraviglie del mondo che conosciamo. Il jet privato, infatti, condurrà i viaggiatori al Taj Mahal in India e tra le Piramidi di Giza in Egitto.

Ovviamente, tappa immancabile del tour, è quella di Parigi. Oltre a Disneyland Paris i viaggiatori potranno scoprire le meraviglie della città più romantica del mondo, visitare la lussureggiante Reggia di Versailles e rilassarsi nella regione dello Champagne, prima di tornare in Florida dove si concluderà il viaggio.

Date, costi e informazioni

Questo viaggio intorno al mondo sembra davvero un’esperienza da sogno e a guardare il suo programma diremmo proprio che è così. Ma prima di procedere alla prenotazione ci sono alcune cose che dovreste sapere. Disney Parks Around the World – A Private Jet Adventure, infatti, è a numero chiuso e infatti – come già detto sopra – possono partecipare solo 75 persone.

Le prenotazioni saranno aperte a partire dal 20 giugno, ma solo per chi ha già preso parte almeno a tre i viaggi di Adventures by Disney, il 22 giugno sarà il turno di chi ne ha fatto almeno uno e il 24 giugno potranno prenotarsi i residenti di Golden Oak. Solo il 28 giugno potranno prenotarsi tutti gli altri. Il giorno di partenza è fissato per il 9 luglio a Los Angeles.

Passiamo ora al prezzo. Vi starete chiedendo quanto costa un’esperienza così e vi anticipiamo che il prezzo per questo sogno è grande tanto quanto il tour. Le prenotazioni del giro intorno al mondo con Disney partono da 109.995 dollari.