Viaggi, è boom di esperienze notturne

Saranno figlie della notte le esperienze più indimenticabili e avventurose del 2022. A lanciare questa tendenza è la generazione Z, ossia quella dei nativi digitali (nati tra il 1997 e il 2012), pronti a lanciarsi in viaggi ed escursioni dopo il calar del sole.

Sono queste le previsioni per il nuovo anno di Pinterest Predicts, il report interattivo che svela i nuovi trend ancora prima che questi diventino tali, attraverso un sistema di filtri che permette di volgere uno sguardo al futuro analizzando i segmenti di pubblico e le categorie di ricerca.

Avventure sotto le stelle: i trend del 2022

Stando alle previsioni di Pinterest per quest’anno, i più giovani continuano ad avere voglia di avventure sotto le stelle, che offrano l’opportunità di scoprire paesaggi o metropoli da una nuova prospettiva. Tra le ricerche degli utenti che hanno come parola chiave “estetica road trip” spiccano le immagini dello skyline di Milano, ancora più suggestivo di sera, con le architetture che, dal Duomo ai grattacieli, rendono il capoluogo lombardo unico al mondo, meta imperdibile anche per chi vuole fare il pieno di like su Instagram.

C’è chi sogna di visitare Venezia dalle prime luci del mattino a quelle romantiche del crepuscolo, con i colori che cambiano sfumatura durante l’arco della giornata, rendendo ancora più poetici scorci e monumenti. In tanti desiderano, poi, passeggiare per le strade di Roma, immortalandone la bellezza notturna in scatti che riescano a intrappolarne tutta la magia, o riscoprendola con itinerari inediti. Da Trastevere al Colosseo, ai magnifici panorami che offre dalle sue celebri terrazze, come quelle del Pincio o del Giardino degli Aranci, la Città Eterna regala emozioni fuori dal tempo che al tramonto diventano ancora più vivide.

È però Londra la regina della notte, in particolare per i viaggiatori della generazione Z. Sul far della sera, la capitale inglese acquista un fascino tutto nuovo e dà il meglio di sé. Una destinazione ambita da chi è in cerca di divertimento, ma anche di suggestioni che restino dentro per sempre, come evidenziano i termini di ricerca nel Regno Unito più digitati, tra cui “atmosfera notturna”, “estetica notturna lusso” e “città di notte”.

Vacanze al lago, comfort e natura: le altre tendenze

Saranno, invece, le vacanze al lago il must del 2022 per la generazione X e i baby boomer, determinati a combattere la calura estiva con gite lacustri, facendo escursioni e rilassandosi immersi in paesaggi di una bellezza incontaminata, ma anche regalandosi cene semplici e sfiziose a bordo lago. È quanto emerge dal numero crescente, su Pinterest, di termini di ricerca come “resort sul lago”, “barchette”, “outfit per gite al lago”, “case al lago” ed “estetica estate al lago”.

Un altro dei desideri che sembrano appartenere soprattutto a generazione X, millennial e boomer è quello di scegliere una destinazione dove staccare la spina e godersi momenti di meritato relax in resort all-inclusive, tra comfort e lusso. Nel 2022 emerge anche la voglia di passeggiate nella natura, per ritrovare il benessere di mente e corpo riscoprendo l’essenza del movimento, il piacere di camminare a passo lento circondati da scenari rigeneranti.