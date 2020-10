Venezia è la città più romantica del mondo: questa storia lo conferma

editato in: da

Galeotta fu Venezia, i suoi canali e quella cornice magica e suggestiva che fa sì che la città da secoli sia riconosciuta come la più romantica del mondo. Del resto basta guardarla, la laguna italiana, per innamorarsi, e non stupisce che le coppie di tutto il mondo giungano fin qui per suggellare il loro patto d’amore.

Ma la Serenissima è anche quel luogo in Italia dove i sogni più romantici possono realizzarsi, come quello di questo gondoliere che ha conquistato e rubato un bacio all’ex modella Melanie Sykes. E se pensate che si tratti di una storia inventata, vi sbagliate, a corredare il tutto le fotografie della presentatrice televisiva e radiofonica inglese, insieme a quel ragazzo più giovane di vent’anni, pubblicate proprio sul suo profilo Instagram.

Una notizia, questa, che è balzata su tutti i tabloid internazionali: a nessuno è sfuggito quel flirt fugace tra Melanie e Riccardo Simionato.

50 anni portati divinamente lei, 23 lui, a fare da cornice la città lagunare che tutti conoscono e amano. Una gita tra gli incredibili canali di Venezia che regalano scorci e panorami indimenticabili ed ecco arrivare il bacio inaspettato.

L’ex conduttrice di The Big Breakfast era approdata nel capoluogo della regione Veneto insieme ad un’amica per una breve vacanza. Immancabile il giro in gondola, in assoluto il modo più suggestivo e favolistico per conoscere la città. È qui che ha conosciuto il giovanissimo gondoliere Riccardo, vestito come Alberto Sordi in Venezia, la luna e tu, lo stesso che appare sulle fotografie pubblicate dalla Sykes sui suoi social network.

Sarà stata quella luce che muta col trascorrere delle ore, il tramonto infuocato e il buio notturno. Quei colori naturali che sono in grado di cambiare la percezione delle facciate degli edifici che si riflettono nei canali insieme alle emozioni da batticuore impresse su quell’acqua. O forse perché la città simboleggia un luogo in cui, i sensi e le emozioni, prevalgono sulla razionalità, ed è a quelli che Melanie e Riccardo si sono affidati.

Colpo di fulmine o vero amore? Quello che è certo è che ancora una volta Venezia ha colpito il cuore!