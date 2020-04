5 canzoni che ti faranno sentire subito a Venezia

editato in: da

Lei è bellissima da togliere il fiato. Ogni viaggiatore si convince, volta dopo volta, che lei sia la città più bella del mondo. Perché Venezia non è un capolavoro di città, ma è una città piena di singoli capolavori.

Basta pensare a Piazza San Marco, alla Basilica, alla punta della Dogana e alla Biennale. E ancora al negozio Olivetti, alla chiesa della Santissima Trinità e alla Libreria Acqua Alta. Passeggiare per le strade cittadine, tra le abitazioni che si differenziano per colore, è un’esperienza di continua scoperta.

Venezia è in grado di riflettere bellezza in ogni angolo e da ogni prospettiva, non è un caso che la città sia stata l’ispirazione, a volte quasi ossessiva, di centinaia di artisti. Guccini la descriveva come la città fatale, Ivano Fossati immaginava lì scene di seduzione, mentre De Gregori raccontava la vita quotidiana tra gondole e canali.

La musica ha omaggiato Venezia in tutti i modi possibili ed per questo che oggi abbiamo selezionato 5 canzoni che vi faranno sentire nella magica laguna italiana.

Venezia-Istanbul di Franco Battiato

Era il 1980 e Franco Battiato cantava Venezia-Istanbul, paragonando le due città. Saranno stati quei tramonti infuocati che si perdono nel nulla o quei palazzi addossati, ma la magia che si respirava nell’aria, per il cantante, era la stessa.

Com’è triste Venezia di Charles Aznavour

Una canzone che sembra una poesia scritta da un cuore infranto. Charles Aznavour nella sua Com’è triste Venezia parla di una laguna malinconica e desolata, fatta di gondolieri e gabbiani e di un amore che non tornerà più.

J’adore Venise di Ivano Fossati

L’amore e la seduzione sono assoluti protagonisti in questa storia cantata da Ivano Fossati dove la passione brucia proprio tra le strade di Venezia. J’adore Venice è un capolavoro.

Venezia di Francesco Guccini

Struggente, cruda e intensa, Venezia di Francesco Guccini è una di quelle canzoni che parlano di città che sono un sogno e di sogni che invece si infrangono

La bellezza di Roberto Vecchioni

Una canzone che nasconde una delle più belle dichiarazioni d’amore a questa città. “Venezia inverosimile più di ogni altra città è un canto di sirene”, canta Roberto Vecchioni in La bellezza.