L’UE dice sì al bagaglio gratis in cabina: come cambiano le regole

Dal Parlamento europeo arriva una svolta per chi vola: bagaglio a mano gratis e regole uniformate per tutte le compagnie che lavorano sul territorio

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato: 14 Ottobre 2025 10:54

L’UE dice sì al bagaglio gratis in cabina: come cambiano le regole
iStock
Possibilità di portare un piccolo zaino e un bagaglio a mano gratis in cabina

L’Unione Europea si schiera nettamente dalla parte dei viaggiatori e lo fa per proteggerli dai rincari e dalle azioni sempre più restrittive delle compagnie aeree. Dopo anni di dimensioni sempre più compatte e costi extra per le valigie c’è una novità: il bagaglio a mano in cabina torna a essere gratuito.

L’obiettivo dell’UE è quello di uniformare le regole, renderle più trasparenti e tutelare i diritti dei viaggiatori con condizioni uguali per tutti, indipendentemente dal vettore scelto. Le conferme, arrivate dopo la votazione del 13 ottobre 2025, vedono anche novità importanti riguardo al risarcimento per i ritardi. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.