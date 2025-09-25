Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Carta d'imbarco 100% digitale con Ryanair: la data di inizio

Ora è ufficiale: sapevamo che la carta d’imbarco per i voli Ryanair sarebbe diventata 100% digitale, ma ora è stata ufficializzata la data in cui avverrà il passaggio definitivo.

Addio carte d’imbarco stampate sui fogli (con il rischio di perderle durante il viaggio): il documento che permette di imbarcarsi su un aereo per il prossimo viaggio diventa immateriale e si aggiunge agli altri servizi che vengono erogati dall’app della compagnia aerea low cost.

Quando avverrà il passaggio al 100% digitale

Con una nota pubblicata il 24 settembre, Ryanair ha confermato il lancio della carta d’imbarco 100% digitale a partire da lunedì 12 novembre 2025.

Una data diversa da quella inizialmente annunciata dalla compagnia aerea low cost irlandese, che era stata fissata al 3 novembre. Lo slittamento è sato deciso per garantire una transizione priva di complicazioni per i passeggeri, visto che quello scelto è un periodo di viaggi meno intenso rispetto ai movimenti che ci sono in occasione del ponte di Ognissanti.

Cosa cambia per i passeggeri Ryanair

Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali, a partire dal 12 novembre tutti i passeggeri che voleranno con Ryanair non potranno più scaricare e stampare la carta d’imbarco cartacea, ma dovranno utilizzare quella digitale che viene generata nell’app “myRyanair” durante durante la fase di check-in. Sarà dunque un requisito per poter salire a bordo del proprio volo Ryanair.

Un cambiamento che si aggiunge alle ultime novità introdotte dalla compagnia irlandese, che ha installato in tutti gli aeroporti i misuratori per bagagli a mano più grandi, ma che ha anche promesso controlli più severi per quelli che non rientrano nelle misure consentite, con multe per i passeggeri e maggiori incentivi per il personale di terra addetto alla supervisione.

Come affermato dal vettore irlandese, che ha annunciato a settembre l’apertura di nuove rotte italiane per l’autunno 2025, quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già la carta d’imbarco digitale. Numeri che rendono meno complesso il passaggio dal cartaceo, visto che la maggior parte dei viaggiatori è già abituata a utilizzare l’app aziendale per presentare il documento di viaggio in aeroporto.

Cosa devono fare ora i passeggeri Ryanair

Dal 12 novembre 2025, per viaggiare senza problemi con Ryanair, quindi, i passeggeri dovranno:

Scaricare l’app “myRyanair” sul proprio smartphone;

Assicurarsi di avere il telefono carico e funzionante il giorno della partenza;

Effettuare il check-in digitale entro le scadenze previste.

Cosa succede a chi non dispone di uno smartphone? Potrà continuare a viaggiare, ma dovrà registrarsi e ricevere assistenza direttamente in aeroporto, secondo le modalità che verranno comunicate da Ryanair prima della scadenza.

Gli altri vantaggi dell’app per la carta d’imbarco Ryanair

“Il passaggio di Ryanair alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie alla nostra app ‘myRyanair’, all’interno della quale i passeggeri potranno beneficiare anche di funzionalità utili come Order to Seat e gli aggiornamenti sui voli in tempo reale”, ha affermato nella nota Dara Brady, CMO di Ryanair.

Un altro passo che si aggiunge a quelli già compiuti verso la trasformazione digitale della compagnia, che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti. Tra queste troviamo il servizio “Order to Seat”, che permette di ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono per poi riceverli per primi, il “Live Flight Information”, che offre aggiornamenti in tempo reale su imbarchi, gate e ritardi, e il “Direct Disruption Updates”, che invia notifiche live dal Centro Operativo Ryanair in caso di disservizi.