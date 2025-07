Da settembre 2025 una rivoluzione per la compagnia Air France-Klm che dice addio al bagaglio a mano gratuito, ecco come cambiano le regole

Le regole restrittive sui bagagli a mano sono sempre state legate alle compagnie low cost ma qualcosa sta per cambiare. La prima a rompere lo schema è Air France-Klm che dal 9 settembre 2025 ha deciso di introdurre una sperimentazione su una decina di destinazioni dove sarà prevista una tariffa Basic ad un prezzo ridotto ma senza la possibilità di portare con sé un trolley.

Cambiano le regole del bagaglio a mano su Air France-Klm

Era solo questione di tempo. Se pensavi che solo le compagnie low cost ti costringessero a contare ogni centimetro del tuo bagaglio a mano, preparati a cambiare idea: da settembre anche Air France-Klm farà pagare il trolley. Mentre l’UE propone il bagaglio a mano incluso nel biglietto, le aziende di trasporti si muovono in una direzione opposta.

Il grande cambiamento scatterà il 9 settembre e riguarderà inizialmente una decina di destinazioni europee, tra cui anche due città italiane: Torino e Firenze. La nuova tariffa “Basic” sarà un test, ma potrebbe presto diventare la norma se l’esperimento dovesse avere successo.

I passeggeri che sceglieranno questa opzione risparmieranno qualcosa sul costo del biglietto, ma dovranno rinunciare al classico trolley da cabina. Proprio come accade con Ryanair, easyJet o Wizz Air, si potrà salire a bordo solo con un piccolo oggetto personale da infilare sotto al sedile. Dovrà rispettare le misure imposte della compagnia e il caro trolley da cabina non è invece incluso, per poterlo portare con sé si dovrà pagare un extra.

Il gruppo spiega che la nuova formula è pensata per chi viaggia leggero, magari per pochi giorni in occasione di un appuntamento di lavoro o un weekend; il biglietto Basic comprende una sola borsa o un solo zaino che non dovrà superare le misure di 40x30x15 cm.

La lista delle prime tratte coinvolte include rotte tra Parigi Charles de Gaulle o Amsterdam e città come Helsinki, Tunisi, Atene, Vienna, Dublino, Stoccolma, Monaco di Baviera, Praga, oltre a Firenze e Torino.

Ovviamente, il bagaglio a mano classico non è vietato del tutto, ma diventa un servizio aggiuntivo. I viaggiatori potranno acquistarlo al momento della prenotazione, durante il check-in online (fino a quattro ore prima della partenza) o tramite il call center. Il prezzo parte da 15 euro a tratta. Sono esclusi dal cambiamento i membri del programma fedeltà Flyng Blue che continueranno ad avere incluso il proprio bagaglio a mano nel biglietto.

Il motivo del cambio regole

La mossa è giustificata ufficialmente da esigenze pratiche. Secondo il gruppo Air France-Klm, ridurre i bagagli a bordo potrebbe migliorare l’esperienza di viaggio. Secondo l’azienda, spesso la cabina è sovraffollata e l’equipaggio si trova a gestire cappelliere stipate e ritardi dovuti al trasferimento last minute dei trolley in stiva.

Dietro la scelta, però, non c’è solo l’ordine a bordo. L’obiettivo è anche quello di aumentare i ricavi sulle tratte a medio raggio, sempre più minacciate dalla concorrenza agguerrita delle compagnie low cost. Solo nel 2024, queste ultime hanno incassato oltre 10 miliardi di euro grazie ai supplementi per i bagagli a mano.

Air France-Klm ha deciso quindi di adottare una strategia simile: rendere il prezzo base più accessibile, ma aggiungere costi per i servizi “extra”. E il trolley, da settembre 2025, è ufficialmente un extra.