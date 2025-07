Il traffico aereo europeo tocca nuovi picchi: crescono le tratte giornaliere, ma di pari passo aumentano i voli in ritardo, soprattutto in alcuni Paesi

Le statistiche riguardo i viaggi a luglio 2025 sono incredibilmente interessanti: per la prima volta dal 2019 il numero di voli ha superato i livelli pre-pandemia. A svelarlo è una ricerca di RimborsoAlVolo che, basandosi sui dati di Eurocontrol, ha evidenziato un +1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si contano 35.565 tratte giornaliere con persino un +3% rispetto al 2024. Tutto ciò, però, impatta anche su ritardi, congestioni e disagi. Come mostra la statistica, 3 voli su 10 sono in ritardo.

Gli aeroporti con più voli in ritardo

Nonostante l’aumento dei voli sia un segnale di ripresa, il sistema di gestione del traffico fatica a reggere. Solo nella prima metà di luglio, si sono accumulati oltre 2,3 milioni di minuti di ritardo a causa della gestione del flusso aereo. In termini pratici, ogni volo ha subito un ritardo medio compreso tra i 4 e i 5,8 minuti, e questo solo considerando le componenti legate alla rete di controllo, senza contare problemi meteo o tecnici. L’aumento della domanda estiva mette sotto pressione torri di controllo, radar e personale aeroportuale, molti dei quali ancora sottodimensionati rispetto alle necessità attuali.

Se c’è un Paese che si è distinto per inefficienza, è la Francia: gli aeroporti francesi, infatti, sono responsabili del 41% dei ritardi complessivi nella rete europea. I problemi? Carenze di personale e limiti strutturali nella gestione del traffico, che si sommano a uno spazio aereo spesso congestionato. Seguono la Spagna, con il 16% dei ritardi (in gran parte causati da condizioni meteorologiche avverse e forte afflusso turistico), e la Germania, con il 9%, dove pesano sia il traffico intenso che problemi tecnici ricorrenti.

Situazione opposta, invece, in alcuni scali del sud Europa. Il peggior tasso di puntualità si registra a Lisbona, con solo il 40% dei voli partiti nei tempi previsti. Seguono Palma de Mallorca (45%) e Roma Fiumicino (48%), dove l’aumento dei flussi turistici ha mandato in tilt l’organizzazione.

Questi dati si riferiscono al periodo fino a luglio ma il peggio potrebbe ancora arrivare. Ad agosto il numero di partenze aumenterà e la situazione sopra i cieli d’Europa potrebbero compromettersi. Le previsioni di Eurocontrol non sono incoraggianti: si stimano ritardi medi tra i 2,02 e i 2,54 minuti per volo sulle tratte principali, che tradotti in numeri assoluti equivalgono a oltre 70.000 minuti di ritardo al giorno.

Obiettivo lontanissimo dal limite ottimale di 0,9 minuti per volo, fissato dalle autorità europee. La carenza di controllori di volo, tecnici radar e personale specializzato resta la causa principale, come ha spiegato anche Willie Walsh, direttore generale IATA.

Gli aeroporti più puntuali in Europa

Dove conviene volare per avere più chance di arrivare puntuali? Secondo l’analisi di RimborsoAlVolo, l’aeroporto di Oslo è quello con la miglior performance: l’80% dei voli decolla in orario. Bene anche Copenhagen (76%) e Londra Heathrow (75%), che pur gestendo volumi altissimi riescono a mantenere una buona efficienza operativa.

Insomma, sebbene il traffico voli sia in crescita e il turismo sia ufficialmente ripartito il problema dei ritardi causa disagi. Con l’estate in pieno svolgimento e milioni di europei in viaggio, sarà fondamentale che compagnie aeree e autorità aeroportuali migliorino la gestione operativa.