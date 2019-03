Turchia, il parco a tema tre volte più grande di Magic Kingdom

editato in: da

Gli amanti del brivido in tutto il mondo hanno una nuova destinazione da raggiungere. Si tratta di Wonderland Eurasia, il più grande parco a tema d’Europa.

La grande opera ha aperto ufficialmente ad Ankara, in Turchia, e offre innumerevoli attrazioni da non perdere. Mercoledì il presidente turco Tayyip Erdogan ha inaugurato la struttura annunciando che si tratta di un’opera che non è solo un simbolo d’orgoglio per Ankara, ma per tutta la Turchia. Con i suoi 1,3 milioni di metri quadrati, Wonderland Eurasia è il più grande parco a tema d’Europa. È composto da 26 attrazioni principali, tra cui 14 montagne russe, e circa 2177 attrazioni più piccole. Ma, soprattutto, è tre volte più grande di Magic Kingdom Park, il primo parco tematico costruito all’interno del Walt Disney World a Bay Lake, in Florida.

Wonderland Eurasia comprende anche diversi spazi dedicati ad eventuali concerti, una “Digital Dark Ride”, una torre di 75 metri e un’area dedicata ai dinosauri grande circa 20.000 metri quadrati con – all’interno un T-rex animatronic da 70 metri. Oltre a tutte le attrazioni e le giostre, il parco ospita anche la seconda fontana più grande al mondo, la cui altezza raggiunge i 120 metri.

Per costruire l’intera struttura sono stati spesi circa 1,4 miliardi di lire turche (circa 215 milioni di euro) in oltre cinque anni di lavoro. Il progetto del parco è iniziato circa sei anni fa ed è stato completato solo l’anno scorso.

Inoltre ci sono ancora problemi di sicurezza che circondano l’intero Wonderland Eurasia. L’Unione delle camere degli ingegneri e architetti turchi (TMMOB) ha sottolineato la presenza di ruggine in alcuni meccanismi e problemi strutturali evidenti. Il presidente Erdogan ha però insistito sul fatto che il nuovo parco permetterà di incassare oltre 50 milioni di lire turche all’anno (oltre 7 milioni di euro) e che al suo primo attirerà la presenza di 5 milioni di visitatori: proprio per questo sono stati predisposti circa 6800 posti auto.

I parchi tematici più grandi al mondo hanno sempre avuto un grande successo nel corso degli anni. Il più grande parco a tema al coperto si trova a Dubai, mentre il più grande parco a tema subacqueo del mondo si trova in Bahrain.

Problemi di sicurezza a parte, il nuovo parco ha già generato un sacco di entusiasmo tra coloro che cercano il brivido e sono amanti delle attrazioni ad alto tasso di adrenalina.