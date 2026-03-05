iStock Il nuovo treno Eurocity viaggerà dal 30 maggio 2026

Dal 30 maggio al 5 ottobre 2026 un collegamento ferroviario internazionale diretto renderà ancora più semplice raggiungere l’Emilia‑Romagna dalla Svizzera, unendo Zurigo alla Riviera romagnola senza cambi.

Grazie alla collaborazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere, un servizio Eurocity giornaliero collegherà in treno il cuore della Svizzera con alcune delle destinazioni turistiche più amate dell’Italia centrale, dall’Appennino fino al mare Adriatico.

Questo nuovo treno promette non solo una migliore accessibilità per i viaggiatori svizzeri, ma anche una significativa spinta al turismo sostenibile e alla valorizzazione dei territori emiliano‑romagnoli.

Il nuovo collegamento ferroviario internazionale: tappe e orari

La novità principale di questa estate è il treno Eurocity EC 153/152 che dal 30 maggio al 5 ottobre 2026 collegherà tutti i giorni Zurigo a Rimini e ritorno senza la necessità di cambiare treno lungo il percorso. Il servizio è stato pensato appositamente per intercettare i flussi turistici dalla Svizzera verso l’Italia e si inserisce nella strategia regionale di promozione del turismo attraverso la mobilità su rotaia.

Il treno EC 153 partirà da Zurigo ogni mattina alle 10:33 e raggiungerà Rimini in serata alle 18:23, dopo circa otto ore di viaggio, attraversando paesaggi alpini e pianeggianti prima di approdare nella Riviera romagnola.

Sul tragitto sono previste numerose fermate intermedie sia in territorio svizzero (Zug, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano e Chiasso) sia in Italia, con soste importanti nelle città dell’Emilia‑Romagna come Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Faenza, Forlì e Cesena.

Il treno di ritorno, l’EC 152, partirà da Rimini ogni giorno alle 09:52, attraverserà nuovamente la regione con le stesse fermate italiane dell’andata per poi risalire verso la Svizzera, con arrivo previsto a Zurigo nel tardo pomeriggio alle ore 17:27.

Questo collegamento rappresenta una opportunità strategica per i territori emiliano‑romagnoli, perché permette di intercettare il flusso turistico elvetico con un’offerta di viaggio comoda, sostenibile e perfettamente integrata con le principali infrastrutture ferroviarie europee.

Perché questo treno è una svolta per il turismo dell’Emilia-Romagna

Il nuovo treno diretto dalla Svizzera all’Emilia‑Romagna non è solo un mezzo di trasporto: è un’occasione per riprogettare l’esperienza di viaggio verso l’Italia. Il collegamento “senza cambi” risponde a una domanda di comodità, qualità dei servizi e mobilità sostenibile – capace di ridurre l’impatto ambientale offrendo alternative di viaggio moderne e accoglienti – sempre più forte tra i turisti europei, che cercano alternative alle tratte aeree o ai lunghi spostamenti in auto.

Dal punto di vista turistico, l’arrivo di visitatori svizzeri in treno in Emilia-Romagna (9 le città della regione in cui il treno si fermerà) apre nuove possibilità per pacchetti su misura, proposte create ad hoc e offerte localizzate: dalle ciclovie che attraversano la regione, ai cammini storici dell’entroterra, fino alle proposte culturali e gastronomiche di città come Bologna o Parma.

Località come Forlì e Cesena in Romagna, incluse nel percorso, potranno beneficiare di un maggiore afflusso di visitatori con interesse per esperienze autentiche e soggiorni prolungati.

In aggiunta, questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di internazionalizzazione del turismo emiliano‑romagnolo, con una regione attiva sui mercati esteri – esiste infatti già una tratta ferroviaria storica che collega Monaco a Rimini – e in continua promozione delle sue destinazioni principali.