Dopo Flixbus arriva il treno low cost FlixTrain

Flixbus ha lanciato FlixTrain, la linea di treni low-cost che punta a rivoluzionare anche il trasporto su rotaia.

La compagnia tedesca ha inaugurato il servizio nel marzo del 2018, con la linea ferroviaria che collega i treni verdi tra le città di Colonia e Amburgo, passando per Essen e Osnabrück.

Attualmente, sono quattro le linee offerte ai passeggeri tedeschi: quella che collega Stoccarda a Berlino, quella che porta da Colonia ad Amburgo e il treno notturno, sul quale è possibile viaggiare in vagoni-notte e che da Amburgo arriva a Lörrach. La compagnia punta però ad estendersi anche oltre i confini tedeschi e sta già lavorando ad una rete di collegamenti internazionali che possa abbracciare il resto dell’Europa.

Dopo aver rivoluzionato i viaggi in pullman, l’azienda tedesca si propone la missione di ripetersi anche nel trasporto su rotaia a prezzi contenuti. “Stiamo dimostrando che un viaggio confortevole e a lunga distanza non ha bisogno di essere necessariamente costoso” ha dichiarato André Schwämmlein, l’amministratore delegato e fondatore di FlixMobility”.

«L’obiettivo di FlixMobility è quello di consentire a più persone di scegliere il trasporto pubblico anche per i percorsi lunghi, creando un nuovo concetto di mobilità sostenibile – ha proseguito André Schwämmlein – possiamo offrire opzioni di viaggio a prezzi accessibili ad un numero di persone ancora maggiore».

Come già successo con i pullman, anche i vagoni di FlixTrain sono di colore verde fluo. Sulle carrozze è attivo il servizio wifi per tutti i clienti. I biglietti, inoltre, si possono acquistare prenotandoli sul sito we ufficiale o tramite l’app, comodamente da cellulare.

I prezzi dei biglietti per i treni FlixTrain in Germania partono da 10 euro. Al momento la compagnia non ha ancora annunciato il servizio in Italia. André Schwämmlein ha però dichiarato che: «L’Italia è il mercato di FlixBus con il tasso di crescita più elevato», lasciando presagire l’arrivo di FlixTrain anche nel nostro Paese.

Secondo i dati del bilancio di FlixBus, in Italia sono stati 7 milioni di passeggeri ad usufruire della servizio di trasporto su strada dal 2005 ad oggi. Numeri importanti che uniti alle parole dell’amministratore delegato e fondatore di FlixMobility e alla volontà dell’azienda di allargare la propria rete di trasporti in tutta Europa, autorizzano ad immaginare il suo approdo anche in Italia.