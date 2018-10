A bordo del treno di Natale per i mercatini del Trentino

editato in: da

Non esiste nulla di più magico che andare ai Mercatini di Natale a bordo di un treno vintage.

Quest’inverno partiranno alcuni treni storici speciali che porteranno tutti i romantici e gli appassionati di bancarelle colme di addobbi natalizi ai Mercatini di Natale di Trento.

Si tratta di carrozze degli Anni ’50 e ’60 trainate da una locomotrice elettrica. Sembrerà di viaggiare indietro nel tempo.

I treni partiranno la domenica da Milano (stazione di Lambrate) alle 7.40 e da Lecco alle 7.50. Il treno da Milano si fermerà a Treviglio, Rovato e Brescia prima di giungere alla destinazione finale, mentre quello in partenza da Lecco farà tappa a Bergamo e a Brescia.

Il Mercatino di Natale Trento viene allestito proprio nel cuore della città, in piazza Fiera e in piazza Cesare Battisti. È aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30 (tranne il 25 dicembre) a partire dal 24 novembre e fino al 6 gennaio 2019.

I visitatori potranno aggirarsi tra le oltre 90 casette in legno che esporranno il meglio delle produzioni artigianali locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, dai vini ai distillati, dai salumi ai formaggi, oltre a una vera e propria “isola dei sapori” dedicata alla ristorazione, al centro di piazza Fiera. Il profumo della cannella del vin brulé e l’atmosfera natalizia renderanno magica questa giornata speciale trascorsa a Trento. Per non perdersi in città c’è una nuova app da scaricare sullo smartphone.

Per riscaldarsi un po’ all’ora di pranzo, molte delle osterie tipiche, dei ristoranti e delle pizzerie della città proporranno speciali menu di Natale a tavola. E nel viaggio di ritorno in treno saranno offerte le famose mele del Trentino.

I treni di Mercatini di Natale di Trento partiranno il 25 novembre e il 2 e 8 dicembre. Il prezzo del biglietto è di 40 euro per gli adulti (in Prima classe costa 48 euro) e 20 per i ragazzi dai 6 ai 12 anni (25 in Prima), mentre è gratis per i bambini. Sono previsti sconti per gruppi. La prenotazione è obbligatoria.