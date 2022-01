Torna in voga il mappamondo, per veri fan dei viaggi

Qualcuno non se la sente ancora di viaggiare, specie di prendere un aereo, con tutto lo stress che questo comporta. Ciò non toglie che non si possa viaggiare almeno con la fantasia, anche restando a casa.

L’oggetto che non può mancare nella casa di un appassionato di viaggi è un mappamondo, un oggetto forse considerato vintage, dato che oggi Internet e le app sugli smartphone che vengono aggiornate in tempo reale hanno sostituito in tutto e per tutto le care e vecchie cartine geografiche.

Quello di Lego, che si costruisce mattoncino dopo mattoncino, è imperdibile. “Il Mappamondo” della linea LEGO Ideas è fatto di 2.585 pezzi, ci vuole dunque un po’ di sana pazienza ma, una volta completato, sarà uno splendido e realistico globo terrestre che misura 30 x 26 x 40 cm. e che gira a 360 gradi.

I nomi dei continenti e degli oceani che sono stampati sui mattoncini s’illuminano al buio, così da iniziare a sognare prima di andare a letto quando si spegne la luce.

L’idea di realizzare un mappamondo di mattoncini colorati è venuta al francese Guillaume Roussel, che ha tratto ispirazione dai racconti di Giulio Verne. “Quando ho iniziato a pensare al design”, ha infatti spiegato Guillaume “mi sono chiesto cosa potesse essere creativo, educativo e rappresentare contemporaneamente la maggior parte del mondo. E la risposta è stata semplicemente ‘il mondo stesso'”.

Della linea Ideas ci sono tanti altri oggetti da costruire legati al monto dei viaggi, dal mulino a vento olandese alla casa dei vichinghi, dal Ponte delle catene di Budapest all’isola di Santorini. Per continuare a viaggiare, con la fantasia 💙.