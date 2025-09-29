Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Vista su Monopoli

In estate è presa d’assalto ma in realtà la regione ha molto da offrire tutto l’anno. Uno degli ultimi trend che riguardano la Puglia? Molti turisti che scelgono di trascorrerci le vacanze iniziano a maturare l’idea di restarci a vivere. Il colpo di fulmine è istantaneo tar i vicoli bianchi di Ostuni, tra gli ulivi che raccontano la storicità della macchia mediterranea e davanti alle scogliere di Polignano.

Negli ultimi anni questo amore si è trasformato in qualcosa di più concreto: sempre più viaggiatori europei, soprattutto francesi, belgi, tedeschi e polacchi, non si accontentano di prenotare una casa vacanze; la comprano. Vogliono una base tutta loro per vivere periodi più lunghi, lavorare da remoto, ritrovare ritmi lenti e, quando non ci sono, affittarla e farla rendere. Il risultato? La Puglia non è solo la star dell’estate italiana, ma una nuova “scelta di vita” dove qualità della vita e opportunità si intrecciano: a svelarlo è REMAX.

I turisti sognano di vivere in Puglia

REMAX ha condiviso un’indagine in cui mostra come sempre più turisti, dopo aver trascorso le vacanze in Puglia, sognano di trasferircisi e lo fanno concretamente investendo nel mercato immobiliare. La regione è in pieno fermento e i voli low cost hanno reso il settore sempre più competitivo.

Gli investitori puntano su trulli ristrutturati e masserie chic, spesso da trasformare in casa vacanza o b&b ma c’è anche chi sceglie un classico appartamento vista mare per affitti brevi o case di campagna con terreno per poter realizzare uno spazio nella natura e una piscina.

Accanto all’aspetto economico c’è un valore umano che fa battere il cuore. Il senso di appartenenza legato a un luogo autentico dove i ritmi rallentano conquistano gli stranieri che scelgono la Puglia come un nuovo inizio, potendo tornare a una dimensione più semplice.

iStock

Perché gli stranieri vogliono trasferirsi in Puglia

Il sogno di vivere in Puglia sta facendo il giro del mondo, conquistando sempre più investitori e viaggiatori. Comunità accoglienti, l’atmosfera, il cibo genuino e le bellezze naturali rendono la regione un polo particolarmente attrattivo. A conquistare ancora di più? L’atmosfera da “dolce vita”, i ritmi lenti e l’aria pulita che rendono la qualità della quotidianità sopra la media. Motivo in più per cui molti investono? I prezzi sono ancora competitivi, soprattutto confrontati con località esclusivamente luxury e inaccessibili.

E non è un caso se borghi come Ceglie Messapica, Carovigno o Ostuni stanno diventando nuove icone del lifestyle mediterraneo. Qui trovi antiche case in pietra da ristrutturare, villette immerse negli ulivi o appartamenti vista mare pronti da abitare. Molti acquirenti le scelgono per viverci parte dell’anno, altri come investimento smart: le affittano nei mesi estivi, generando rendite interessanti grazie al boom degli affitti brevi e al turismo internazionale sempre più curioso e fedele.

Gli stranieri raccontano di essersi innamorati dell’atmosfera autentica, delle feste di paese, del sorriso dei locali e di quella sensazione di “sentirsi a casa” fin dal primo giorno. E un po’ li capiamo… come si fa a resistere a un aperitivo al tramonto con questa vista?