Non serve spendere troppo per vacanze da sogno in Italia: ecco i borghi più belli del Salento low cost dove prenotare un viaggio in estate

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Castro di Lecce è tra i borghi del Salento low cost

Quando si pensa alle vacanze estive il Salento è senza dubbio una delle mete top che ci fa battere il cuore ma con l’aumento dei costi di voli e alloggi non è più una scelta così economica. E se invece ci fossero delle soluzioni? Il Salento low cost è perfetto per l’estate, basta allontanarsi dai borghi più battuti e optare per soluzioni leggermente nell’entroterra o semplicemente lontani dall’overtourism.

Il Salento low cost non è solo una meta, è un invito a scoprire la bellezza autentica, fatta di paesaggi incantati, borghi storici e calore genuino senza lusso ostentato, ma con un fascino che difficilmente scorderai. Quindi, ti invito a continuare la lettura per scoprire un Salento low cost ma indimenticabile.

In Salento il vero lusso è l’essenza stessa dei luoghi: la semplicità del suo mare cristallino, i tramonti che dipingono il cielo, le piazze animate da sorrisi e musica. Qui il low cost non significa rinunciare, ma vivere con leggerezza, immergendoti in un’atmosfera che sa di casa. Scopriamo insieme dove andare per goderti un’estate salentina che non ti svuota il portafoglio, ti riempie di ricordi.

Specchia

Specchia è uno di quei luoghi che sembrano usciti da un film d’autore, con i vicoli lastricati di pietra, i balconi fioriti e un silenzio ovattato che invita alla lentezza. Perfetto se stai cercando una vacanza estiva nel cuore del Salento tipico ed economica. Cosa ti regala Specchia? Panorami, serate folkloristiche e osterie sincere dove potrai degustare piatti tipici con pochi euro.

Le spiagge? Non essendo direttamente affacciato sul mare, questo borgo della Puglia dà modo di raggiungere i primi litorali in una ventina di minuti di guida. Tra le più belle vicine? Punta della Suina, Lido Marini e Pescoluse, quest’ultima è conosciuta con il soprannome di Maldive del Salento.

Ostuni

Ostuni ti sa accogliere con il suo candore abbagliante e le terrazze iconiche da cui osservare il mare in lontananza. Pur essendo una meta molto amata dai turisti, resta una meta che offre possibilità low cost inaspettate. Case in affitto nei vicoletti, aperitivi con vista a prezzi contenuti, spiagge libere nelle vicinanze dove basta un telo per sentirti in paradiso. Una scelta smart se cerchi il Salento d’estate senza spendere troppo.

Tra le spiagge di Ostuni da non perdere c’è Torre Pozzella che con le sue calette selvagge ti conquisterà. Altra chicca? Pilone, dove sabbia fine e mare cristallino danno modo di godersi una vacanza a tutto relax in una delle zone di mare più belle d’Italia.

iStock

Acaya

Piccola, discreta e sorprendente, Acaya è una delle perle del Salento perfetta se ami l’arte, la storia e l’atmosfera intima. Camminare tra le sue mura rinascimentali è gratuito, ogni suo angolo racconta una storia antica. Il mare è a pochi minuti, le masserie intorno offrono soggiorni a prezzi competitivi, e il ritmo lento del luogo ti farà dimenticare la frenesia della quotidianità lavorativa.

Il fascino medievale di Acaya non ci allontana certo dal mare, bastano pochi minuti per arrivare a le Cesine, una delle riserve naturali più belle del Salento. Non mancano spiagge libere per chi cerca il mare più wild lontano dal caos e tenendo d’occhio il budget.

Galatina

Galatina è il tuffo perfetto nel barocco salentino ma anche nei sapori veri. Qui puoi perderti tra chiese decorate, portali antichi e laboratori di pasticciotti dove assaggiare il meglio a poco prezzo. Le piazze si trasformano in palcoscenici per eventi gratuiti, le trattorie servono piatti tipici a prezzi accessibili e l’atmosfera è quella dell’estate lenta e profonda. Ideale se cerchi il Salento low costo con un tocco di cultura.

Galatina ti conquista con le sue chiese barocche e i pasticciotti caldi… ma quando vuoi mare, in meno di mezz’ora puoi raggiungere Torre Lapillo, Porto Cesareo o Sant’Isidoro. Sono tutte spiagge perfette per chi cerca mare cristallino senza spendere troppo.

Nardò

Nardò, lo ripetiamo, è un gioiello dal cuore nobile ma dai prezzi popolari. Il suo centro storico è una meraviglia da esplorare e non costa nulla. Poco distante ci sono le spiagge di Santa Maria al Bagno e Porto Selvaggio: libere, scenografiche e perfette se vuoi goderti il mare del Salento d’estate senza pagare lettini o parcheggi dai prezzi esorbitanti. Non trovi sia un connubio perfetto tra cultura, relax e risparmio?

Nardò è uno dei borghi più “strategici” per chi ama il mare: bastano pochi minuti per arrivare a Santa Maria al Bagno, Santa Caterina o la spettacolare Portoselvaggio. Quest’ultima è una vera oasi naturale: una camminata tra i pini e poi… boom! Una baia turchese tutta per te. Nessun lido, solo natura e libertà. Ideale per chi vuole vivere il Salento autentico, con budget mini e meraviglia maxi.

Santa Cesarea Terme

Chi l’ha detto che le terme sono solo per i ricchi? A Santa Cesarea Terme puoi trovare trattamenti a prezzi accessibili e soprattutto goderti le calette rocciose e il mare trasparente senza spendere nulla. Più low cost di così… Le passeggiate lungo la costa sono incantevoli, i ristorantini tipici propongono piatti di pesce con menù turistici a prezzi davvero contenuti, e l’atmosfera? Beh quella è l’atmosfera tipica dell’estate salentina: rigenerante ed economica.

Le spiagge vere e proprie sono pochissime, ma puoi stenderti sulle piattaforme in cemento (gratuite!) con vista sul blu, come a Bagno Marino Archi o sotto Villa Sticchi, simbolo liberty della città.

iStock

Castro di Lecce

Castro è una delle gemme del Salento orientale. Qui l’acqua è di un blu profondo, il borgo antico si affaccia su un panorama che toglie il fiato e il porticciolo è perfetto se cerchi vacanze estive in Salento low cost. Magari con una granita in mano e i piedi immersi in questo suo mare incredibile. Molte spiagge sono gratuite, i B&B familiari propongono offerte interessanti, e il fascino… il fascino è incluso.

Il borgo antico è tutto da esplorare, ma la vera magia è giù, nel porto vecchio: piccolissimo, incantevole, con barche colorate e un mare trasparente che pare quello della Grecia. La Cala dell’Acquaviva, poco distante, è una piscina naturale scavata tra le rocce, accessibile gratuitamente e perfetta per chi ama nuotare in acque fresche e pulitissime.