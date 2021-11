La Stella Cometa di Natale attraverserà i nostri cieli

“Una nuova cometa sta arrivando” – scrive la Nasa – “e avrà una scia così luminosa da poter essere visibile anche a occhio nudo”. E visto che questa, brillerà nei nostri cieli nel mese di dicembre, non possiamo non chiederci se si tratti della stella cometa di Natale.

Quello che sappiamo con certezza è che quella che attraverserà il cielo il 12 dicembre sarà la stella più luminosa dell’anno. Uno spettacolo che si appresta a essere straordinario e anche irripetibile: dopo aver raggiunto il punto più vicino al sole, infatti, questa sparirà dal nostro sistema Solare, per 80 mila anni.

Il suo nome ufficiale è C/2021 A cometa Leonard, ma per tutti è già diventata la stella cometa di Natale. È stata scoperta lo scorso anno e da poco è stata annunciata la sua venuta proprio dalla Nasa. L’attesa è alle stelle, come si suol dire, anche per il fatto che potremmo osservarla nei giorni antecedenti a quella che è la notte più magica dell’anno.

Come abbiamo anticipato, sarà visibile nel nostro cielo il 12 dicembre, giorno in cui la sua distanza dalla Terra sarà minima, e potremmo osservarla dopo il tramonto e prima dell’alba anche nei giorni successivi.

Il meraviglioso spettacolo offerto dalla cometa Leonard promette di incantare gli occhi e riscaldare i cuori, e di restare per sempre nei nostri ricordi. Gli esperti, infatti, hanno confermato che grazie alla polvere e ai gas rilasciati dal suo passaggio, questa potrebbe essere luminosissima e visibile anche a occhio nudo.

Occhi puntati verso il cielo, quindi, il 12 dicembre. Ma non smettete di guardare anche il 13 o il 14 dello stesso mese, perché la scia luminosa potrebbe essere ancora più visibile grazie alla diffusione della luce.

Forse non ci porterà in Terra Santa, come è successo ai Re Magi, ma la stella cometa di Natale illuminerà i nostri cieli durante uno dei periodi più magici dell’anno. Il consiglio, per assicurarsi una visione straordinaria, è quello di recarsi nei luoghi più bui, e privi di inquinamento luminoso, per godere al meglio dello spettacolo.

Chi non avrà un cannocchiale a disposizione potrà osservarla anche a occhio nudo. Leonard, infatti, è pronta a brillare nei cieli di tutto il mondo. La cometa, attualmente, sta orbitando attorno a Marte e arriverà presto verso la Terra mostrandosi prima nell’emisfero settentrionale e poi in quello australe. Che la magia del Natale abbia inizio!