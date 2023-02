Questa splendida meta offre biglietti aerei gratis ai turisti

La pandemia ha avuto un impatto tremendo sul turismo : l’intero settore ha vissuto un periodo estremamente buio, a causa dei lockdown e della chiusura delle frontiere praticamente in tutto il mondo. Ma da un anno a questa parte ha avuto inizio la ripresa, e sono già moltissimi i turisti che si sono concessi una bella vacanza – e tanti ancora stanno organizzando il loro prossimo viaggio. Per incentivare questa ripresa, una splendida meta internazionale ha deciso di regalare ben 500mila biglietti aerei e di offrire tanti altri piccoli vantaggi ai suoi visitatori. Scopriamo qualcosa in più su questa bellissima iniziativa.

Hong Kong, biglietti gratis ai turisti

Visto che il Covid ha colpito duramente il settore turistico, Hong Kong ha deciso di lanciare una promozione davvero interessante per attirare nuovamente i turisti. Ci sono ben 500mila biglietti aerei gratis in palio per altrettanti fortunati viaggiatori che vogliono andare alla scoperta di una meta turistica meravigliosa e delle sue infinite bellezze. L'iniziativa fa parte della campagna Hello Hong Kong, presentata qualche giorno fa dal governo locale per svelare le attività promozionali e le numerose nuove attrazioni della città.

Come funziona? A partire dal 1° marzo 2023, alcune delle principali compagnie aeree che collegano Hong Kong al resto del mondo (come Cathay Pacific, Hong Kong Express e Hong Kong Airlines) distribuiranno questi biglietti ai loro passeggeri diretti verso questa splendida destinazione asiatica. Il regolamento non è ancora stato diffuso, ma secondo le prime indiscrezioni verranno effettuate delle estrazioni tra i viaggiatori che acquistano un biglietto o delle offerte 2x1. Inoltre l'iniziativa dovrebbe riguardare inizialmente i Paesi del sud-est asiatico, per poi coinvolgere gradualmente anche il resto del mondo.

I 500mila biglietti aerei gratuiti, che hanno un valore totale di circa 255 milioni di dollari, sono stati acquistati dall'Autorità Aeroportuale di Hong Kong nel 2020, come mossa per sostenere l'industria aeronautica durante la pandemia. Ora verranno ridistribuiti gratuitamente tra i viaggiatori nell'arco di sei mesi, per incentivare il turismo post-pandemia. Certo, ci vorrà molta fortuna per riuscire ad accaparrarsene uno. Ma questa è l'occasione giusta da sfruttare per visitare una città ricca di sorprese, che proprio negli ultimi mesi si è rinnovata.

Le novità di Hong Kong

Oltre ai biglietti gratuiti, l'amministrazione locale ha pensato di introdurre altri incentivi per i turisti. Si parla di offerte speciali, buoni in contanti per attrazioni, soggiorni e hotel e molto altro: non sono ancora state diffuse informazioni dettagliate, ma c'è davvero di tutto per rendere la vacanza memorabile. Quali sono le principali novità che Hong Kong sta vivendo in questo periodo? Nel corso dell'ultimo paio di anni, la città ha inaugurato molte nuove attrazioni che stanno già conquistando l'attenzione dei visitatori.

È il caso dell'M+, un nuovo museo aperto nel novembre 2021, che ospita collezioni artistiche di gran pregio e mostre itineranti sempre diverse. Una delle più suggestive si intitola Hong Kong: Here and Beyond, ed è un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei grandi cambiamenti che la città ha vissuto nel corso dei decenni, grazie alle opere dell'artista Yayoi Kusama. Per gli amanti del divertimento c'è invece il nuovo Ocean Park Water World, inaugurato nel settembre 2021: si tratta di un parco acquatico situato sul lungomare, da cui si può ammirare persino di un panorama meraviglioso. Con ben 27 attrazioni, è l'ideale per sentire l'adrenalina che scorre nelle vene e godersi una giornata in compagnia.