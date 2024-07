Svelati gli itinerari di due nuove fantastiche crociere in Asia e Giappone

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Due itinerari nuovi di zecca, interamente dedicati all’Asia, vanno ad arricchire il calendario di Costa Crociere nell’inverno 2025/26. Quando Costa Serena navigherà sui mari d’Oriente offrendo la possibilità di esplorare alcune delle più suggestive destinazioni asiatiche, godendo a bordo del massimo comfort e della rinomata ospitalità della compagnia battente bandiera italiana.

Crociere alla scoperta del Giappone e del Sud-Est asiatico

Il primo itinerario, della durata di 15 giorni, conduce alla scoperta del Giappone, un paese dalle tradizioni millenarie, dove ci sarà la possibilità di visitare templi antichi, rigogliosi giardini zen, ma anche città modernissime. Un viaggio emozionante che da Hong Kong, moderna metropoli affacciata su una delle baie più spettacolari del mondo, si dirige dapprima verso Keelung, un porto marittimo nel nord di Taiwan noto per la sua interessante cultura locale, per poi fare rotta verso l’arcipelago giapponese.

Qui la prima tappa è a Naha, la capitale dell’isola di Okinawa, dove si è accolti da spiagge di sabbia bianca e dalla ricca cultura Ryukyu; è poi la volta di Kagoshima, sulla punta meridionale dell’isola vulcanica di Kyushu, da cui si raggiunge Tokyo, la capitale del Giappone, un mix sorprendente di cultura moderna e antiche tradizioni, strade affollate e templi silenziosi. Lo scalo successivo è a Kobe, famosa per il suo porto storico, la carne pregiata e la bellezza naturale, da cui si prosegue per Nagasaki, metropoli dalla storia toccante, legata alla devastazione della bomba atomica. Un ultimo scalo a Busan, dinamica città costiera della Corea del Sud con spiagge, templi e una vivace vita notturna, per poi fare ritorno a Hong Kong.

La seconda crociera, sempre di 15 giorni, è una vera immersione nell’affascinante cultura del Sud-Est asiatico, tra le risaie del Vietnam, i templi e le spiagge dorate della Thailandia, i grattacieli di Singapore, la natura rigogliosa delle Filippine, le moschee e il ricco artigianato del Brunei.

Si salpa da Hong Kong e l’itinerario comprende scali a Nha Trang e Phu My in Vietnam, Koh Samui in Thailandia, Singapore, Bandar Seri Begawan nel Brunei, dove è prevista una lunga sosta di 12 ore, Puerto Princesa nell’isola di Palawan nelle Filippine, e di nuovo Hong Kong.

Combinazioni e massima flessibilità

Le crociere in Giappone si effettueranno dal 21 novembre 2025 al 30 gennaio 2026, con partenze da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-Est asiatico, che invece partiranno da Hong Kong e Singapore. Per chi desidera un’esperienza più completa, è possibile combinare i due itinerari in un’unica vacanza di 28 notti, visitando tutte le 14 destinazioni. Potrebbe essere un’idea per chiudere in bellezza il 2025 e iniziare alla grande il 2026.

Per chi invece ha meno tempo a disposizione, Costa Crociere offre la possibilità di prenotare anche una sola settimana di uno dei due itinerari. Inoltre, è possibile estendere il proprio soggiorno in ogni città scegliendo voli aerei in base alle proprie preferenze, indipendentemente da quelli stabiliti per la crociera. Massima flessibilità garantita anche grazie alla formula “fly&cruise” che include voli aerei da Milano e Roma direttamente verso il porto d’imbarco.

Costa Serena rinnovata

Soprannominata la Nave degli Dei, in quanto il design degli interni è ispirato ai temi della mitologia classica, Costa Serena è una nave battente bandiera italiana che può ospitare fino a 3800 ospiti. Dispone di un totale di 1500 cabine, disposte su 14 ponti passeggeri, dove si trovano anche centro benessere, palestra con vista sul mare, teatro, ristoranti, bar, 4 piscine, area shopping e miniclub per bambini e ragazzi. Prima di intraprendere queste nuove crociere in Giappone e nel Sud-Est asiatico, Costa Serena verrà sottoposta a importanti lavori di rinnovamento per offrire ai passeggeri un’esperienza a bordo ancora più confortevole.