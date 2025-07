Le spiagge sull'Adriatico sono un'oasi di divertimento, creatività e piacere per tutta la famiglia: queste le più belle dove andare in vacanza quest'estate

Chi viaggia in estate con bambini, soprattutto quando sono piccoli, sa di poter trovare lungo la costa adriatica la destinazione ideale per trascorrere una perfetta vacanza in famiglia. I motivi sono diversi: il mare è quasi sempre calmo, i fondali digradano dolcemente e le spiagge, ampie e sabbiose, sono attrezzate con tutto il necessario per garantire il massimo comfort.

In questo scenario sono presenti spiagge per ogni esigenza: da chi vuole divertirsi nelle località balneari più vivaci, come Rimini e Riccione, a chi invece preferisce situazioni più tranquille, magari lungo il tratto di costa abruzzese.

Se state cercando ispirazione, questa è la nostra selezione dedicata alle migliori spiagge sull’Adriatico per famiglie!

Spiagge di Lignano Sabbiadoro, Friuli-Venezia Giulia

Le spiagge di Lignano Sabbiadoro vengono premiate da anni con la Bandiera Verde, un riconoscimento rilasciato dai pediatri italiani alle località balneari che presentano le migliori spiagge per bambini in Italia. Per selezionarle vengono tenuti in considerazione diversi criteri come la salubrità e i servizi a misura di bambino. Situata lungo le coste del Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro è considerata a tutti gli effetti una delle località balneari migliori per le famiglie.

Non solo fondali bassi e spiagge ampie, i bambini troveranno aree gioco specifiche in molti degli stabilimenti presenti e divertenti servizi di animazione, mentre i genitori potranno sfruttare le piste ciclabili, così da spostarsi in sicurezza con i passeggini o con le bici dotate di seggiolino.

Lido del Sole a Bibione, Veneto

È un’atmosfera tranquilla, perfetta per le famiglie, quella offerta dal Lido del Sole a Bibione. Rappresenta una delle quattro aree principali del litorale veneto e fornisce un ottimo equilibrio tra tranquillità, natura e servizi di qualità. Se siete alla ricerca di una vacanza rilassante, ma con tutte le comodità a portata di mano, questa spiaggia è perfetta per voi.

In più, ad arricchire la proposta ci pensa anche una pista ciclabile e pedonale che si snoda attraverso le dune della spiaggia e le ombreggiate pinete. Durante i mesi di alta stagione è presente anche un divertente servizio di animazione gratuita che coinvolge adulti e bambini, e aree gioco.

Spiaggia di Caorle, Veneto

Sono grandi e sabbiose le spiagge di Caorle, un’altra località balneare veneta molto amata soprattutto dalle famiglie. Grazie alla loro ampiezza, queste spiagge offrono uno spazio sconfinato per giocare in sicurezza, mentre i fondali digradano dolcemente permettendo un accesso tranquillo e sicuro al mare.

La spiaggia è suddivisa in spiaggia del Ponente e spiaggia del Levante: si tratta di una spiaggia attrezzata e dotata di tutti i comfort, dagli ombrelloni ai parchi giochi dove i più piccoli possono divertirsi tra gonfiabili e servizi di animazione. La sera, inoltre, dopo aver trascorso la giornata tutti insieme, potrete fare una passeggiata nel borgo colorato, beneficiando della tranquillità garantita dal centro storico pedonale.

Spiagge a Cattolica, Emilia-Romagna

Andiamo in Emilia-Romagna, dove una delle località balneari più adatte alle famiglie è Cattolica. Sul litorale si alternano diversi ‘beach village’ pensati per far divertire i più piccoli sulla spiaggia, che vanta una sabbia fine e dorata. Anche qui, i fondali degradano dolcemente e non mancano i parchi giochi, aree ombreggiate e spazi dove fare amicizia praticando i classici sport estivi.

In più, Cattolica è la destinazione ideale per una vacanza in famiglia anche per le tante attività organizzate, che coinvolgono bambini e genitori, e per la presenza del famoso acquario, una tappa imperdibile!

Spiagge a San Benedetto del Tronto, Marche

Tra le spiagge più belle delle Marche, San Benedetto del Tronto occupa sicuramente un posto d’onore per le famiglie in cerca di una meta perfetta dove trascorrere le proprie vacanze. Il suo litorale ampio, caratterizzato da una sabbia fine e soffice, è l’ideale per chi cerca il comfort di una distesa sabbiosa dove giocare in totale sicurezza e tranquillità.

Da anni, inoltre, le spiagge di San Benedetto del Tronto hanno guadagnato la Bandiera Blu con Stella, ossia il riconoscimento che premia la qualità del mare, la pulizia delle spiagge e i servizi offerti. A questo si aggiunge anche la Bandiera Verde, assegnata dai pediatri italiani alle località balneari più adatte ai più piccoli: merito dei fondali bassi e limpidi, della presenza costante di bagnini e delle aree gioco ben attrezzate.

Le spiagge di Teramo, Abruzzo

Anche sul litorale di Teramo, le famiglie possono godere del comfort offerto da lunghe spiagge sabbiose e atmosfere rilassate. Qui si susseguono le cosiddette Sette Sorelle (Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi Marina), ossia sette località balneari premiate quasi tutte con la Bandiera Verde dei pediatri. Quello che troverete, quindi, sono acque pulite e basse, stabilimenti attrezzati e accoglienti e una ciclovia costiera tra le più belle e accessibili d’Italia, punteggiata di palme.

In particolare, le famiglie amano Tortoreto Lido e i suoi quattro chilometri di arenile ben curato, ideale per fare delle passeggiate o per divertirsi in totale sicurezza. Non mancano aree specifiche per i più piccoli e diverse attività gratuite che vengono organizzate durante l’estate per tutta la famiglia.

Spiaggia di Bijeca, Croazia

Oltre all’Italia, il Mar Adriatico bagna anche la vicina Croazia, da sempre meta molto amata dalle famiglie durante l’estate. In particolare, la riviera di Medulin, nel sud dell’Istria, rappresenta una delle zone più affascinanti. Tra le sue spiagge, la più celebre è senza dubbio Bijeca, un raro esempio di litorale sabbioso in Croazia, che si estende per circa un chilometro.

Grazie all’ingresso in mare dolce e graduale, è l’ideale per i bambini piccoli e per chi cerca sicurezza e tranquillità in acqua. I più grandi, invece, si divertono con le partite di pallavolo nell’acqua bassa o con le tante attività acquatiche disponibili. La spiaggia, inoltre, è ben attrezzata: è possibile noleggiare lettini e ombrelloni, rilassarsi all’ombra oppure lasciar giocare i più piccoli sugli scivoli acquatici e nelle aree gioco.