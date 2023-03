Sembra di stare in Olanda. In realtà ci troviamo dall’altra parte del mondo

Fonte: Getty Images Fioriscono i tulipani a Kunming, sembra di stare in Olanda

Organizzare un viaggio in primavera è sempre un’ottima idea. La stagione più attesa dell’anno, infatti, trasforma il mondo che conosciamo regalandoci paesaggi straordinari e visioni idilliache. Tutto merito di Madre Natura che, con il suo risveglio, porta in scena spettacoli incredibili che incantano la vista e stordiscono i sensi.

Stiamo parlando delle immense fioriture. Quelle che tingono di meraviglia i parchi e i giardini, i viali alberati e le colline, i deserti e le montagne, le stesse che si sono trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche che, in primavera, attirano migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Tra gli spettacoli primaverili più famosi troviamo quelli dei tulipani, fioriture che hanno reso celebre l’Olanda e che creano visioni meravigliose che non si possono descrivere, ma solo vivere, come quella che possiamo vedere in queste foto. Ma non lasciatevi ingannare da ciò che la vostra mente vi suggerisce perché anche se l’impressione è proprio quella di stare nel Paese europeo, in realtà, ci troviamo dall’altra parte del mondo. Lo spettacolo è comunque grandioso.

Fioriscono i tulipani nel mondo

A partire da metà marzo, e per circa due mesi, è possibile assistere a quello che è lo show più incredibile dell’anno. Stiamo parlando delle fioriture dei tulipani in Olanda, esplosioni che ogni anno attirano migliaia di viaggiatori provenienti da ogni dove. Lo spettacolo che si apre davanti allo sguardo degli avventurieri è unico: tappeti variopinti formati da migliaia di esemplari in fiore incantano la vista e inebriano i sensi.

L’Olanda, dicevamo, è diventata meta imprescindibile per tutti gli amanti della stagione primaverile, tutto merito degli sterminati campi che in questo periodo si colorano di meraviglia. Tuttavia, la fioritura dei tulipani non è prerogativa di questo Paese e, al contrario, anche nel resto del mondo è possibile assistere a queste esplosioni di colori e profumi.

Succede in Italia, in tutti quei luoghi dove la natura ogni anno porta in scena spettacoli incredibili. E accade anche dall’altra parte del mondo, dove la Cina, adesso, assomiglia in tutto e per tutto a uno scorcio d’Olanda.

Fonte: Getty Images

In Cina come in Olanda

Organizzare un viaggio in Cina, durante la stagione della primavera, è davvero un’esperienza che tutti dovremmo concederci almeno una volta nella vita. Già a partire dagli ultimi giorni di febbraio, infatti, alcune zone del Paese si tingono di meraviglia grazie alle diverse fioriture, come quella dei ciliegi a Longyan. Non è l’unica però, nel Paese infatti anche i tulipani sono in fiore, e hanno trasformato il parco di Kunming in una piccola Olanda.

Ci troviamo nel capoluogo della provincia dello Yunnan, nella Cina Meridionale, dove il clima è mite e temperato tutto l’anno. Proprio qui, a Kunming, i tulipani sono già fioriti all’interno del parco cittadino. Circa 50 esemplari importati da altri Paesi, di diverse specie e colori, hanno creato un meraviglioso e suggestivo paesaggio che ha attirato visitatori provenienti da ogni dove.

Dai campi, colorati e profumati, fanno capolino miniature di mulini a vento che restituiscono la sensazione di sentirsi in Olanda, anche se siamo dall’altra parte del mondo. Lo spettacolo è comunque grandioso.