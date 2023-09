Scattano le offerte per organizzare i prossimi viaggi

Fonte: iStock Le migliori offerte per viaggiare

Una famosissima canzone italiana del 1985 recita: “L’estate sta finendo e un anno se ne va” e, se purtroppo quest’affermazione è vera, è altrettanto reale che è sempre un ottimo momento per prenotare il prossimo viaggio. E abbiamo un’ottimissima notizia al riguardo: numerose compagnie aeree stanno lanciando diverse offerte per viaggiare in tutto il mondo.

Le offerte di Air France e KLM

Secondo Air France e KLM la voglia di partire non va mai in vacanza, e per questo hanno ideato diverse promozioni assolutamente interessanti. Acquistando dal 31 agosto al 22 settembre 2023, con date di viaggio che vanno dal 7 Settembre 2023 al 21 Giugno 2024, è possibile fare dei veri e proprio affari verso destinazioni che lasciano senza fiato.

Qualche esempio di tariffe in Economy:

Milano-New York a partire da 395 euro;

Milano-Chicago a partire da 534 euro;

Milano-Los Angeles a partire da 588 euro;

Milano- Pechino a partire da 630 euro;

Milano- Saint Marteen a partire da 689 euro.

Qualche esempio di tariffe in Premium Economy/Premium Comfort:

Milano-Panama a partire da 839 euro;

Milano- Rio de Janeiro a partire da 879 euro;

Milano- Bogotà a partire da 899 euro;

Milano-Santiago del Cile a partire da 1029 euro;

Milano- Cancun a partire da 1261 euro.

Qualche esempio di tariffe in Business:

Milano-Lima a partire da 1599 euro;

Milano- Bogotà a partire da 1649 euro;

Milano- Vancouver a partire da 2556 euro;

Milano-Città del Messico a partire da 2572 euro;

Milano- Shanghai a partire da 3649 euro.

Va specificato che si tratta di tariffe andata e ritorno e in cui tasse e supplementi sono inclusi. Tuttavia, tali prezzi sono soggetti a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe dedicata al momento della prenotazione.

Dove andare e le offerte per chi parte da Roma

Tra le mete da prendere in considerazione, viste le interessanti offerte, c’è sicuramente la soleggiata Los Angeles. Situata in California, è il vero e proprio simbolo del sogno americano e del cinema. Vi basti sapere che la scrittrice Dorothy Parker la definì “72 sobborghi in cerca di una città“. Una Capitale dall’energia vibrantissima e che è possibile raggiungere a prezzi scontati anche da Roma, grazie alle tariffe di Ita Airways, a partire da 615 euro andata e ritorno.

Un’altra meta da prendere in considerazione è Rio de Janeiro, in Brasile, una città che – oltre a essere sorprendente – vanta anche alcune delle spiagge più incantevoli di tutto il nostro pianeta. Coloratissimi scorci urbani fanno spazio a imponenti montagne ricoperte di vegetazione lussureggiante, mari blu cobalto e lunghe distese di sabbia bianca. Delle offerte sono a disposizione anche in partenza da Roma e da 910 euro, sempre andata e ritorno.

Infine, vi consigliamo di fare un salto a Shanghai che è la città più popolata della Cina e la terza a livello mondiale. Ma non solo, perché questa realtà si affaccia sul Mar Cinese Orientale ed è attraversata dal fiume Huangpu, una condizione che le permette di avere tantissimi curiosi soprannomi tra cui, per esempio, “Parigi d’oriente”, “Regina d’oriente” o anche “Perla d’oriente”. Se la città cinese non vi convince, potreste optare di partire da Roma per raggiungere Tokyo con soli 854 euro andata e ritorno.

Si tratta di una Capitale altamente affascinante che vanta la caratteristica di essere sospesa tra la conservazione del passato e una proiezione verso la modernità. Una città, tra le altre, cose, priva di piazze ma che si distingue per essere una costellazione di quartieri, ognuno dei quali ha la propria anima speciale.

Sul sito della compagnia aerea italiana sono disponibili ulteriori offerte per tantissime altre mete in tutto il mondo.