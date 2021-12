Shanghai: i mille alberi illuminati sono un incanto

Shanghai, la gigante metropoli cinese che si affaccia sul mare, è un connubio di enormi palazzi e luci sempre accese. Uno scenario suggestivo e magico 365 giorni l’anno. Tra i posti più belli da visitare durante un soggiorno, non può mancare 1000 Trees, un palazzo magico, un’opera d’arte a cura di Heatherwick Studio.

Nel polo finanziario della Cina ciò che mancava era la natura. Palazzi, cemento, luci neon e smog, una vera metropoli caotica e selvaggia. Per questo motivo è nata l’idea di dare un volto più verde e luminoso ad uno dei tanti edifici del posto, ricoperto con migliaia di alberi di specie diverse.

Diviso in due siti, è posto accanto al distretto artistico M50 della città. La forma di questa creazione ricorda due vette simili a montagne che contengono un mix di negozi, uffici, ristoranti, sedi di eventi e gallerie. Lo spirito della metropoli rimane, ma con un’immagine unica che fa emozionare tutti coloro che hanno la fortuna di ammirare 1000 Trees di persona.

Palazzi dalle forme moderne e d’avanguardia, con alberi e lucine che creano un’atmosfera che fa sembrare tutto incantato, come in un cartone Disney. Il tramonto più bello di Shanghai lo si gode contemplando il riflesso del palazzo illuminato nello specchio d’acqua adiacente.

Gli alberi sono alloggiati in fioriere giganti che siedono in cima a colonne di cemento. Sono concepite come una naturale estensione del palazzo, proprio come una pianta con i suoi germogli. Non immaginatevi vasi di cemento industriali, si tratta di prodotti artigianali che visti da vicino sono veri e propri oggetti di design.

Complessivamente, le fioriere contengono circa 25.000 piante singole e 46 diverse specie tra arbusti, piante perenni, rampicanti. Tutte proveniente da Shanghai stessa, per celebrare la bellezza locale, anche attraverso la natura.

Non si tratta quindi di alberi di Natale, bensì di un insieme di piante che decorano in modo perenne un grande edificio, rendendolo unico, particolare e meraviglioso. La tappa obbligatoria per tutti gli amanti delle atmosfere fiabesche, ma moderne. Ammirandone la forma e i colori sembra di vedere una struttura magica uscita da qualche libro fantasy. Vi immaginate che bello tornare a casa la sera, guardare dalla finestra ed avere una vista così?

Questo edificio riesce a racchiudere l’essenza di Shanghai al 100%: moderna, centro dell’economia e della vita, ma bellissima, luminosa e piena di sorprese.