Salone dell’auto di Torino, come visitare la città gratis seguendo tutti gli eventi

Fonte: Ufficio Stampa Cosa ci attende al Salone Auto Torino 2024

Nel cuore dell’elegante città piemontese, torna il Salone Auto Torino 2024 che dopo 5 anni si ripropone in una veste rinnovata e pronto ad animare le vie e le piazze del centro, con eventi gratuiti per tutti i partecipanti e 500.000 visitatori attesi. Un’occasione perfetta, quindi, per scoprire la bellissima città di Torino guidati da un evento unico, imperdibile per tutti gli appassionati di automobili e non solo.

La nuova edizione del Salone dell’Auto di Torino

Il Salone dell’Auto torna a Torino dopo cinque anni, annunciato nelle precedenti conferenze stampa dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, dall’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano e da quello comunale ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Mimmo Carretta, con la collaborazione di Andrea Levy, ideatore e organizzatore di Salone Auto Torino 2024.

Quest’anno il Salone Auto Torino 2024 diventa un vero e proprio museo a cielo aperto, un momento di scambio culturale nel centro della città di Torino dove il pubblico sarà immerso nella storia dell’industria automobilistica, tra automobili del passato e vetture del futuro, naturalmente con un focus sulla sostenibilità ambientale. Le vie e le piazze del centro storico saranno le vere protagoniste di questo evento che si svolgerà dal 13 al 15 settembre, con momenti di incontro e intrattenimento dalle 9.00 del mattino fino alle 23.00 di sera, tutti gratuiti.

L’evento avrà il suo centro nevralgico in piazza Carlo Felice e condurrà i visitatori verso la bellissima piazza Castello e in piazzetta Reale, dove si potranno ammirare tutti i modelli di automobili esposti per raccontare al pubblico l’evoluzione della tecnologia automotive. Oltre a uno sguardo sul passato, l’evento mostrerà agli amanti delle automobili quali sono le nuove tecnologie del settore, come le auto a zero emissioni, che potranno persino essere provate dai partecipanti nel percorso test drive dedicato.

Il Salone Auto Torino 2024 è una vera e propria passeggiata in città durante la quale ammirare non solo i grandi modelli disegnati dai carrozzieri che hanno fatto la storia dell’automotive e le supercar e hypercar più incredibili, ma anche il contesto urbano.

Fonte: Ufficio Stampa

Come partecipare agli eventi del Salone Auto Torino 2024

Per partecipare al Salone Auto Torino 2024 si potrà scaricare il Free Pass Salone che permetterà di avere accesso anche alle speciali convenzioni per treni e pullman, pensate per arrivare a Torino nei giorni dell’evento, oltre che dare al possessore la possibilità di usufruire di sconti e ingressi speciali nei musei, negli esercizi commerciali e nei ristoranti convenzionati. Il Free Pass Salone sarà quindi un biglietto elettronico gratuito che darà anche ai possessori la possibilità di effettuare i test drive con le automobili messe a disposizione dalle case automobilistiche.

Salone Auto Torino 2024 è un evento che mira infatti a coinvolgere al massimo il territorio, con preziosi risvolti economici. Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino ha commentato così questo aspetto: “Abbiamo riunito gli elementi più appassionanti e suggestivi del sistema automobilistico in un unico format, in una sola passeggiata che, da piazza Carlo Felice a piazza Castello e piazza Vittorio Veneto, accompagnerà i visitatori tra le auto classiche, i modelli iconici dei brand, le novità commerciali, disponibili anche nelle aree test drive, i prototipi e le one-off dei più grandi car designer, le due ruote”.

Andrea Tronzano, Assessore Bilancio, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive Regione Piemonte ha invece aggiunto: “Il 2024 sarà ricordato come il ritorno del Salone dell’Auto su Torino, l’idea di far ritornare il binomio auto/esposizione in centro città la trovo non solo intelligente e rispettosa della nostra storia recente, ma anche, come hanno dimostrato le recenti edizioni di Autolook un momento di festa per le migliaia di appassionati dei motori che popolano la nostra regione. Mancano ancora diversi mesi all’appuntamento ma la macchina organizzativa sta lavorando per regalare alla città un momento indimenticabile”.

Le aree test con le automobili a basse emissioni si troveranno in piazza Carlo Felice e in piazza Castello, insieme alle supercar e alle auto più iconiche, proseguendo anche su via Roma, piazza San Carlo, piazzetta Reale, Giardini Reali e piazza Vittorio Veneto. Tra piazza Arbarello e piazza Solferino, invece, saranno previsti momenti di intrattenimento per le famiglie e dei focus sulla mobilità.

Piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello costituiranno quello che è quindi il Circuito Dinamico dove si potranno ammirare le Formula 1, i prototipi e le auto classiche più iconiche della storia che sfileranno regalando al pubblico una nuova emozione ogni giorno.

Per sabato 14 settembre è prevista in concomitanza con il Gran Premio Torino la celebrazione della passione di collezioni e club: l’iniziativa vedrà le auto sportive di tutte le epoche passate come protagoniste all’interno della meravigliosa e storica cornice della Reggia di Venaria, visitabile dal pubblico. Le automobili in questo momento sfileranno in una magnifica parata che attraverserà le strade di Venaria Reale, oltre che la Panoramica di Superga, per terminare a Torino in via Roma.

La chicca? Anche la Mole Antonelliana si prepara alla festa: nel corso della serata del sabato sarà illuminata dei colori dello stemma di Torino, il giallo e il blu.