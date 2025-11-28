Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

L’ultimo weekend di novembre è ricco di eventi gastronomici, che s’incrociano con gli appuntamenti delle feste fatti di mercatini di Natale e di accensione di alberi e strade. Dalle città ai piccoli borghi, l’Italia è in festa e tutti hanno voglia di uscire di casa per godersi ciò che il calendario offre per tutto il fine settimana e anche oltre.

Abbiamo selezionato dieci appuntamenti imperdibili in tutta Italia, isole comprese, dal panettone che sa di Natale alle sagre di prodotti tipici regionali, ma anche kermesse ed eventi per veri intenditori, ce n’è per tutti i gusti.

Re Panettone a Novegro (MI)

Dal 28 al 30 novembre torna alle porte di Milano Re Panettone, il festival dedicato al panettone artigianale che raggiunge quest’anno la sua XVIII edizione. L’evento, ospitato al Parco Esposizioni Novegro di Segrate, propone una mostra-mercato con lievitati prodotti esclusivamente con lievito madre e ingredienti naturali, senza l’uso di conservanti o additivi artificiali. Tra le novità di questa edizione spicca l’introduzione della categoria “Panettone Partenope”, ispirata alla mitologia napoletana, che si aggiunge alle tradizionali gare nelle sezioni panettone classico, panettone da 5 kg e panettone salato. Il pubblico potrà partecipare attivamente scegliendo il proprio preferito attraverso una giuria popolare, mentre una giuria tecnica valuterà le creazioni degli artigiani.

Festa della Cicerchia a Serra de’ Conti (AN)

Torna per la XXX edizione la Festa della Cicerchia, quattro giorni di festa, tre di locande e spettacoli itineranti, nuove cantine e nuove location, tra cui per la prima volta nel Monastero di Santa Maria Maddalena. Protagonista unica e indiscussa è la cicerchia, un piccolo legume antico, beige e leggermente schiacciato, ma dal carattere fortissimo. Il borgo marchigiano si trasforma in un grande percorso del gusto, dove ogni vicolo racconta sapori. La festa si svolge nel Centro Storico di Serra de’ Conti, racchiuso tra le mura medievali: un luogo tanto suggestivo da essere chiamato da molti una piccola “perla delle Marche”. Tutto sarà all’insegna della tradizione, della cucina buona e genuina, dell’intrattenimento dove non mancheranno artisti di strada, gruppi folkloristici e allegri stornelli per le vie del borgo.

Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco a San Miniato (PI)

Ultimo weekend della Mostra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi quello del 29 e 30 novembre. Il Comune di San Miniato ospita la 54^ edizione della manifestazione che celebra uno dei prodotti più pregiati della tradizione toscana, il Tuber magnatum pico, coltivato e raccolto proprio nelle colline intorno al borgo. Al centro dell’evento, che anima il cuore del borgo storico con stand di produttori, vini e oli locali, c’è naturalmente il tartufo bianco, insieme ad altre eccellenze gastronomiche regionali come salumi, formaggi e dolci. Accanto alla mostra mercato, la manifestazione propone gourmet show con chef stellati presso l’Officina del Tartufo, offrendo un ricco calendario dedicato alla cultura enogastronomica.

Panettone d’Artista a Salerno

Salerno si prepara alla terza edizione di “Panettone d’Artista” che si terrà il 29 e 30 novembre 2025 alla Stazione Marittima, il festival che celebra il panettone artigianale e le eccellenze della pasticceria d’autore del Sud Italia. Anche quest’anno, l’evento accoglierà maestri pasticcieri provenienti da tutta la Campania e dal Mezzogiorno. Dalle versioni classiche alle creazioni più innovative, i visitatori potranno scoprire un universo di sapori, ingredienti selezionati e tecniche artigianali. Durante il festival tornerà la cerimonia dei Premi “Maestri Pasticceri”, un riconoscimento alle eccellenze del mondo dolciario che si distinguono per qualità, ricerca e capacità di innovare la tradizione.

Mangia e Cambia 2025 a Messina

Dal 28 al 30 novembre torna la manifestazione ideata da Slow Food. Tema di quest’anno: “Cibo pe(R)Esistere”. La manifestazione “Mangia e Cambia 2025” attraversa i luoghi più simbolici di Messina, dall’Università alla Cripta del Duomo, dal Comune fino alla Chiesa di San Tommaso il Vecchio trasformando la città in un grande laboratorio del pensiero gastronomico contemporaneo, per concludersi nel Salone della Borsa della Camera di Commercio dove ben 17 comunità residenti a Messina, dall’Albania all’Etiopia, dalla Palestina alle Filippine, passando per Ucraina e Bangladesh, proporranno una straordinaria cena.

Salone Nazionale del Panettone a Torino

Dal 28 al 30 novembre 2025, Torino ospita la 14^ edizione del Salone Nazionale del Panettone, un evento dedicato all’eccellenza artigianale del grande lievitato italiano. Presso l’Hotel Principi di Piemonte, i migliori maestri pasticceri provenienti da tutta Italia si sfideranno in un concorso. La novità di quest’anno è l’introduzione della categoria “Miglior Panettone al Cioccolato”. Tra degustazioni anonime giudicate da una giuria di esperti, incontri, la manifestazione si conferma come un punto di riferimento per chi ama e produce il panettone in tutte le sue declinazioni.

MareDiVino e DiGusto a Livorno

Da sabato 29 novembre a lunedì 1° dicembre sbarca al Modigliani Forum di Livorno MareDiVino e DiGusto, la mostra-mercato enogastronomica più attesa della costa toscana. La manifestazione vuole valorizzare il patrimonio vitivinicolo della costa e della regione, coniugandolo con l’eccellenza gastronomica locale. All’interno del palazzetto, un main stage ospiterà gli eventi di maggior richiamo, mentre le sale laterali accoglieranno masterclass e conferenze, show-cooking e attività per bambini.

Sagra del Fagiolo Bianco a Controne (SA)

Torna la 41^ edizione della Sagra del Fagiolo di Controne, che si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 e il weekend di fine dicembre (27 e 28/12). Quattro giorni di festa con una sagra che permetterà di assaggiare i piatti tipici della zona preparati con il bianco di Controne e conditi con olio extra vergine di oliva ottenuto da coltivazioni autoctone come la Rotondella e la Carpellese. Una coltivazione tradizionale che si tramanda da centinaia di anni e che ha permesso di ottenere varietà diverse e lo straordinario fagiolo bianco che sarà il protagonista della sagra del weekend.

Uva fiera 2025 a Roma

Da domenica 30 novembre a lunedì 1° dicembre, per la prima volta negli spazi del Monk di Roma, prende il via la nuova edizione della mostra mercato della piccola produzione vinicola italiana di qualità, con una giornata di festa dedicata al pubblico, domenica, con degustazioni, area food con tre postazioni, caffè specialty, musica, presentazione di libri e momenti conviviali, e una, quella di lunedì, di approfondimento pensata soprattutto per gli operatori. Nei 300 mq di esposizione saranno presenti circa 40 espositori con 250 vini in degustazione.

Sardinia Cocktail Festival a Cagliari

Dal 29 novembre al 1° dicembre, Cagliari inaugura la prima edizione del Sardinia Cocktail Festival, un appuntamento che accende i riflettori sulla mixology contemporanea e sulle eccellenze agroalimentari dell’isola. Per tre giorni la città diventa il cuore della cultura del bere consapevole, ospitando a Sa Manifattura masterclass, incontri, degustazioni e momenti formativi che mettono al centro la qualità e l’identità degli ingredienti sardi, raccontati attraverso il linguaggio innovativo del cocktail. In contemporanea, nei bar della città si svolge Spiriti Autentici, con signature drink dedicati, special guest shift e collaborazioni speciali.