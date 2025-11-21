I 10 mercatini di Natale più belli e magici da visitare sotto la neve

I mercatini di Natale sono sempre magici, ma lo diventano ancora di più quando immersi nella neve! Dove trovarli? In Italia e in Europa sono diverse le mete dove le nevicate sono possibili, contribuendo a creare un'atmosfera ancora più suggestiva. Uno dei più belli, per esempio, è quello di Erfurt, una città che, seppur meno celebrata rispetto ad altre mete tedesche, si rivela un gioiello ricco di fascino. Quest'anno celebrerà la 175ª edizione dei Mercatini di Natale, in programma dal 25 novembre al 22 dicembre 2025. Intorno alla maestosa Cattedrale di Santa Maria e alla gotica Chiesa di S. Severo, potrete vivere un Avvento autentico, ammirando attrazioni spettacolari come la "piramide di Natale" di ben 12 metri.