Il viaggio della vita ha inizio: si fa a bordo di un treno e dura 7 giorni

Alla scoperta di paesaggi da sogno in Svizzera, grazie a un viaggio in treno con tante tappe che toccano luoghi memorabili

Fonte: iStock Photo - Foto di Williem Cronje La carrozza della linea ferroviaria Jungfrau: una dette tappe del viaggio

Ci sono viaggi che è impossibile dimenticare perché magari, più di altri, ci hanno regalato emozioni uniche, oppure perché ci hanno permesso di vistare luoghi incredibili. E poi ci sono quelli che, oltre a coniugare questi due aspetti, hanno anche il sapore dell’avventura.

Sono i viaggi della vita, quelli che restano per sempre impressi nel cuore e nella mente e che vale la pena fare almeno una volta. Per chi ama spostarsi in treno, quindi, questa vacanza è imperdibile: della durata di sette giorni e a bordo di un mezzo che ci permette di assaporare i paesaggi, di vivere gli spostamenti con maggiore lentezza, di godere del percorso e non solo della meta.

Il viaggio in treno indimenticabile

Indimenticabile, emozionante, in grado di regalarci emozioni uniche: è un viaggio in treno della durata di sette giorni, in uno scenario da sogno attraverso la Svizzera. A organizzarlo è la compagnia specializzata in tour ferroviari Vacations By Rail e si chiama Interlaken and the Jungfrau Express at New Year, infatti è organizzato proprio per i giorni che coincidono con la fine dell’anno ed è un viaggio da sogno.

Partenza e arrivo da Londra per questa vacanza che fa immergere i partecipanti in un’ambientazione che sembra essere stata rubata a una cartolina: basti pensare alla vista spettacolare che si potrà godere dai vagoni del treno, dalle cui finestre si potrà volgere lo sguardo sulle montagne, immersi nel cuore della natura oppure alla scoperta di pittoresche cittadine di montagna.

Le tappe del viaggio in treno impossibile da dimenticare

Il percorso, come detto, prende il via da Londra dove si sale sul primo convoglio: l’Eurostar che porta in Belgio e, più precisamente, a Bruxelles. Lì, poi, è previsto un cambio per raggiungere Colonia dove è programmata la prima sosta del viaggio.

Tappa successiva sarà Interlaken, ma prima di arrivarci i viaggiatori potranno godersi panorami indimenticabili dalla linea ferroviaria svizzera, tra montagne ed edificazioni interessanti lungo la gola del Reno. Questa zona è particolarmente scenografica grazie anche a castelli e foreste.

Raggiunta Interlaken, poi, si potrà apprezzare questo luogo dal grande fascino della regione montuosa dell’Oberland Bernese, si tratta di una cittadina incastonata tra due laghi: quello di Brienz e quello di Thun. Qui gli ospiti si fermeranno per cinque notti, pur proseguendo nelle varie tappe giornaliere. Quella successiva, infatti, porterà in treno fino al villaggio di Mürren e da lì, con la funivia, fino alla vetta del Schilthorn da cui godere di una vista impareggiabile. Il ritorno prevede un po’ di tempo da trascorrere in paese, prima di rincasare in hotel.

Il quarto giorno è dedicato all’esplorazione di Interlaken e le cose da fare sono davvero molte: dal godersi il paesaggio, magari a bordo di una barca su uno dei due laghi, oppure con una passeggiata avvolti dalla natura.

La quinta tappa di questo tour indimenticabile è a Grindelwald, un borgo circondato dalle montagne: suggestivo ed emozionante scenario che farà da sfondo a una giornata speciale, quella dell’ultimo dell’anno. Si tratta di una meta imperdibile, molto apprezzata dai turisti e che fa immergere i visitatori in una perfetta ambientazione montana, grazie non solo all’architettura tipica di queste zone, ma anche alla vasta offerta di attività. La sera è previsto il cenone per l’ultimo dell’anno.

E Capodanno sarà all’insegna del viaggio, infatti dopo un percorso con due treni diversi è prevista un’escursione con la ferrovia della Jungfrau con la sua vista incredibile e che prevede come destinazione finale Jungfraujoch, la stazione ferroviaria più alta d’Europa.

L’ultimo giorno del viaggio sarà quello del rientro con cambi previsti a Basilea e Parigi, per poi tornare a Londra a St Pancras