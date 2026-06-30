È il momento perfetto per regalarsi un'estate tra mare cristallino e città europee approfittando di tariffe davvero difficili da trovare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Volare verso Minorca con le offerte Vueling dell'estate

Se siete alla ricerca di un volo low cost per quest’estate ci sono buone notizie: la nuova promozione Vueling ci fa partire anche in alta stagione. Da oggi fino al 5 luglio sarà possibile accedere a tariffe scontate con voli a partire da 20 euro su tantissime rotte selezionate per partire tra il 1° agosto e il 31 ottobre 2026. Il prezzo è a persona, i posti sono limitati e, come sempre con le occasioni lampo, vanno via in fretta.

Ecco la nostra selezione di alcune delle proposte top da prenotare al volo, ma vi consigliamo di sfogliare il sito ufficiale per trovare la vostra preferita.

Da Firenze a Minorca

Tra i collegamenti che conquistano proposti da Vueling c’è il volo Firenze – Minorca a partire da 28 euro. La splendida località bellissima ad agosto ma anche a settembre regala un’atmosfera molto rilassata pur non essendo lontana da Ibiza. Cala Macarella resta la spiaggia più fotografata dell’isola, ma chi vuole evitare la folla di metà estate fa bene a spingersi verso le coste più selvagge del nord.

Settembre cambia un po’ le carte: meno turisti, mare ancora caldissimo, prezzi degli alloggi che iniziano finalmente a scendere. È il mese giusto per fare snorkeling con calma o noleggiare una barca senza doverla prenotare tre mesi prima. A Ciutadella conviene perdersi nel centro storico, tra case bianche e un porto naturale dove la sera si mangia pesce guardando il tramonto, senza fretta.

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Da Roma a Split

Un’altra meta top sia in estate sia in autunno è la Croazia e da Roma si vola verso Split con soli 66 euro. Considerata la porta della Dalmazia resta pura magia anche quando ci si allontana dall’estate. Fino a ottobre sa incantare con il suo centro storico costruito attorno al palazzo di Diocleziano e con la possibilità di visitare le meravigliose isole di Hvar e Brač nelle vicinanze.

A settembre l’atmosfera si addolcisce. Il clima resta caldo ma senza l’afa pesante di luglio e agosto, perfetto per le escursioni verso il Parco Nazionale di Krka e le sue cascate, decisamente più godibili senza file chilometriche. Ottobre invece è il mese di chi ama camminare e le città un po’ più vuote: si passeggia lungo il Riva, pieno di caffè affacciati sul mare, si visita con calma la cattedrale, e nei ristoranti finalmente c’è tempo per raccontarvi ogni piatto.

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Da Venezia a Barcellona

Una delle città imperdibili perfette per una fuga? Barcellona. Da Venezia, grazie alla promozione Vueling, si raggiunge con voli ad appena 20 euro. Bella tutto l’anno, ad agosto è sicuramente sovraccarica di turisti ma da settembre in poi l’effetto wow è garantito.

Mentre i local tornano a riempire le strade i prezzi di hotel e b&b scendono diventando più ragionevoli e grazie al meteo più tranquillo è sicuramente facile scoprire i capolavori di Gaudì come la Sagrada Família o il Parc Güell. Vale la pena passeggiare per i quartieri più belli come El Born e Gràcia, fermarsi al mercato della Boqueria prima di chiudere la giornata tra tapas e una birra local.