Abbiamo selezionato gli appuntamenti imperdibili del fine settimana che inizia venerdì 3 e che, in alcuni casi, non finisce prima di lunedì 6 luglio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@Archivio Comitato Mostra Val di Cembra Show cooking al Parco Tre Maestri in Val di Cembra

Un weekend ricco di eventi in tutta Italia, per la gioia degli amanti delle gite fuori porta, della convivialità e della scoperta. Ci sono sagre gastronomiche della nostra cucina tipica regionale, ma anche street food internazionale per conoscere i piatti delle altre culture.

Ci sono ricostruzioni storiche e feste religiose, tutte comunque occasioni per stare insieme e per divertirsi in famiglia o con amici.

Abbiamo selezionato gli appuntamenti imperdibili del fine settimana che inizia venerdì 3 e che, in alcuni casi, non finisce prima di lunedì 6 luglio.

Giornate dello Yogurt a Vipiteno (BZ)

Dal 3 al 31 luglio 2026, tornano a Vipiteno le Giornate dello Yogurt – Yogurtsummer, l’appuntamento estivo dedicato a uno dei prodotti simbolo dell’Alto Adige. Un calendario di eventi tra degustazioni, pic-nic in quota, yoga in malga, visite guidate e appuntamenti per famiglie pensato per raccontare lo yogurt di Vipiteno attraverso esperienze immersive tra gusto e natura. Si parte venerdì 3 luglio con la prima degustazione di yogurt alla Baita dello Yogurt, dove i visitatori potranno assaggiare diverse varietà di yogurt insieme alla mascotte Matilda. A fare da cornice agli eventi principali, anche un programma continuativo per tutta l’estate (fino all’11 settembre). Sarà possibile partecipare a visite guidate per scoprire da vicino i segreti della produzione della Latteria Vipiteno, mentre, ogni martedì, fino al 25 agosto, Racines di Dentro ospiterà una caccia al tesoro dedicata alle famiglie, con degustazioni di burro fatto a mano e gelato allo Yogurt Vipiteno.

Sagra dello strozzaprete a Savio di Cervia (RA)

Dedicata agli amanti della pasta fresca, la Sagra dello strozzaprete che prende il via il weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio e che si svolge fino al 12 luglio a Savio di Cervia negli spazi del Palasavio. Il protagonista assoluto del menu è lo strozzaprete, proposto in svariate versioni che vanno dal tradizionale ragù all’amatriciana, passando per la variante pasticciata e gli strozzapreti alla pescatora, fino alle alternative vegetariane. Gli stand gastronomici, attivi ogni sera dalle 19 alle ore 22.30, offriranno anche taglieri di salumi, cozze di Cervia alla marinara, secondi a base di piadina e grigliate, insalate di mare e bruschette. Ogni sera andranno in scena i vari spettacoli, anche per bambini.

Festival internazionale dei Templari ad Alessandria

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna ad Alessandria, il 3 e 4 luglio 2026, l’innovativo Festival internazionale dei Templari. Un festival in chiave pop che si propone di raccontare a un largo pubblico sia la vera storia dei Templari, sia la storia della loro leggenda. In occasione dell’Anno Giubilare proclamato da Papa Leone XIV per celebrare l‘800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi e dell’apertura al pubblico della splendida chiesa gotica di San Francesco — trasformata nell’Ottocento da luogo di culto a caserma di cavalleria e poi ospedale militare, e recentemente restaurata — il VI Festival internazionale di Alessandria si propone di esplorare le profonde affinità tra l’ordine dei Poveri cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, nato a Gerusalemme nel 1120, e il Poverello d’Assisi. Per i partecipanti al festival, vengono organizzate visite guidate al Complesso Conventuale di San Francesco.

Ufficio stampa

VinCanta 2026 a Marcellano (PG)

Secondo e ultimo weekend, quello del 2 – 5 luglio, in cui il piccolo borgo di Marcellano, una frazione di Gualdo Cattaneo, famoso per il suo presepe vivente, ospita alcune serate in cui passa dalla quiete medievale all’evento VinCanta, con musica, profumi e brindisi. Il cuore della festa è un percorso enogastronomico che si snoda tra le vie del borgo. Qui il protagonista è il vino Montefalco Rosso, Sagrantino DOCG e tutte le sfumature del territorio. Tra uno stand e l’altro, i meravigliosi piatti della tradizione umbra.

Fiera Regionale del Miele di Montezemolo (CN)

Il 4 e 5 luglio, torna l’appuntamento dedicato al miele nella località dell’Alta Langa, Montezemolo, un Comune al confine con la Liguria, conosciuto per la pregiata nocciola Tonda Gentile e per la sua posizione tra le valli di tre affluenti del Tanaro: Cevetta, Belbo e Bormida. La domenica, i visitatori potranno assaggiare diversi tipi di miele del territorio, tra cui acacia, castagno, millefiori e lampone, e provare anche altri prodotti derivati, come propoli, pappa reale e cosmetici.

Ufficio stampa

I Sapori della Patata Picentina a Montecorvino Rovella (SA)

Da sabato 4 a lunedì 6 luglio, Montecorvino Rovella ospita I Sapori della Patata Picentina, una rassegna gastronomica che si svolge ogni sera nel centro cittadino e che propone un’esplorazione culinaria focalizzata esclusivamente sui piatti storici della tradizione campana a base del tubero locale. In menu, pasta e patate con provola, gnocchi e sfrionzola, una ricetta a base di carne di maiale, patate e peperoni papaccelle, che sarà servita insieme al gateau e ad altre specialità del territorio. Ogni sera, anche musica dal vivo.

Müller Thurgau: Vino di Montagna in Val di Cembra (TN)

Dal 2 al 5 luglio, la Val di Cembra ospita la 39^ edizione di Müller Thurgau: Vino di Montagna, una rassegna internazionale che celebra uno dei vini simbolo di questo territorio, tra degustazioni libere, incontri tecnici ed esperienze immersive nel territorio. Cuore della manifestazione sarà Palazzo Maffei, un elegante edificio del 1600, dove sarà possibile degustare decine di etichette di Müller Thurgau provenienti da diversi territori produttivi italiani e stranieri. Ad arricchire il programma per enoappassionati, anche la premiazione e la degustazione dei vini vincitori del 23° Concorso Internazionale che si svolto il 19 giugno. Spazio anche alla mixology con un appuntamento dedicato alla grappa. Vengono organizzate passeggiate tra i vigneti, con tappe enogastronomiche lungo il percorso e, novità di quest’anno, una grigliata finale immersa tra i filari. Chi preferisce le due ruote può optare per Cantine in sella, itinerario in e-bike con sosta presso alcune cantine del territorio. Torna Il giro del mondo in 80 Müller, con show cooking di cucina etnica per mostrare la versatilità di questo vino: quest’anno è il turno della Nigeria, con tre ricette proposte in degustazione da Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef Italia 11. E poi la cena sul viale sotto le stelle, che celebra il connubio tra i territori di Cembra e Fiemme con un menu a base di specialità enogastronomiche delle due vallate.

Mercatini del ‘600 a Bassano Romano (VT)

Dal 3 al 5 luglio, a Bassano Romano si torna indietro di quasi quattro secoli per tre giorni con i Mercatini del ’600 che trasformano il borgo della Tuscia in un grande racconto a cielo aperto fatto di dame e cavalieri, tamburi e stendardi, antichi mestieri, spettacoli e profumi che arrivano dalle taverne. Un evento che, da oltre trent’anni, fa convivere storia e divertimento. Passeggiando tra i vicoli del centro storico si può assistere a un duello tra spadaccini, osservare un artigiano all’opera, fermarsi ad ascoltare musici e cantastorie o ritrovarsi nel mezzo di un corteo storico. E poi c’è la parte che mette tutti d’accordo: la tavola. Le taverne aprono le porte e riempiono le strade di profumi, proponendo piatti della tradizione locale e ricette ispirate alla cucina della prima metà del Seicento. Tra le curiosità gastronomiche spicca anche un dolce storico recuperato e reinterpretato da un giovane pasticcere del paese, pronto a conquistare anche i palati più moderni.

Festa del Gusto Internazionale a Cagliari

Per la decima edizione, a Cagliari si svolge la Festa del Gusto Internazionale. L’appuntamento è per il fine settimana dal 3 al 5 luglio 2026 in piazza Giovanni XXIII, che si trasformerà in un villaggio globale di sapori, musica e culture. Ogni sera, dalle 18:00 sarà possibile intraprendere un viaggio culinario tra le specialità di street food provenienti da tutto il mondo, dal churrasco brasiliano all’asado argentino fino allo street food giapponese. Non mancherà però il maialetto sardo, accompagnato dal brebei burger, dalle fritture di mare e altri piatti tipici della Sardegna e saranno disponibili stand con specialità 100% vegetali. L’edizione 2026 vedrà una forte presenza artistica cubana e sudamericana, con un ricco programma di animazione, spettacoli e balli latino-americani.

Festa alla Madonna del Cerro a Montepulciano (SI)

Dal 3 al 5 luglio e dal 9 al 12 luglio, per due fine settimana, si svolgerà la tradizionale Festa alla Madonna del Cerro, in località Tre Berte, a Montepulciano, giunta quest’anno alla 23^ edizione. Una festa popolare che ogni anno richiama centinaia di persone nell’area attrezzata immersa nel bosco di cerri secolari, nei pressi dell’antica edicola dedicata proprio alla Madonna del Cerro, su una collina custodita tra gli alberi. La manifestazione propone ogni giorno cucina tipica toscana, con piatti tradizionali preparati con ingredienti genuini e selvaggina, oltre a musica dal vivo e serate danzanti, giochi e gonfiabili per bambini, per trascorrere al fresco le prime serate estive in una delle aree boschive più estese della bassa Valdichiana senese.