Dai salumi al vino, dal brodetto al baccalà, sagre ed eventi del weekend 26 – 28 giugno 2026 in Italia

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Il Castello di Padernello nella Bassa Bresciana

L’ultimo weekend di giungo chiude un mese ricco di appuntamenti enogastronomici. Anche il fine settimana che inizia già dalla sera di venerdì 26 e che termina domenica 28 giugno non è da meno. Feste tradizionali, sagre, infiorate e ricostruzioni storiche, ma anche mostre-mercato e tantissime attività per andare anche alla scoperta dei territori che ci regalano ottime specialità regionali.

Abbiamo selezionati gli appuntamenti da non perdere, perfetti per una gita fuori porta per tutta la famiglia.

Rocca in cantina a Tolfa (RM)

Torna l’evento dell’estate tolfetana più atteso dell’anno, che quest’anno festeggia 10 anni dalla sua prima edizione. Nel weekend 26 – 27 giugno, il Rione Rocca aprirà le porte ai visitatori con tante iniziative culturali, spettacoli musicali, attività per bambini e ragazzi in modo totalmente gratuito. Sarà un’occasione perfetta per gli enoturisti per degustare il buon vino della Maremma Laziale accompagnato dai sapori genuini di piatti tradizionali della cucina locale. Rocca in cantina si ispira alla filosofia slow nel far rivivere al turista i ritmi lenti, il buon vivere di una volta, in una scenografia di paesaggio rurale con

bellezze storiche che solo l’antico Rione Rocca sa regalare.

Brodetto Show a Porto Recanati (MC)

Domenica 28 giugno, la centralissima piazza Brancondi di Porto Recanati torna ad accogliere Brodetto Show, l’appuntamento dedicato al “Brodetto alla portorecanatese De.Co.”, piatto simbolo della città rivierasca e della sua antica cultura marinara e uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. L’edizione 2026 avrà un sapore speciale: infatti, la manifestazione sarà incentrata sull’incontro tra mare ed entroterra, tra ingegno gastronomico e ricerca scientifica, che prende forma nell’ambito delle celebrazioni per il 160° anniversario della nascita di Nazareno Strampelli, agronomo e genetista di fama mondiale che, con le sue ricerche sul grano, ha inciso profondamente sull’economia agricola. A rendere tangibile questo singolare incontro contribuirà anche la partecipazione del Comune di Castelraimondo, che ha dato i natali all’illustre genetista, con una sorpresa realizzata dagli esecutori dell’Infiorata del Corpus Domini: un omaggio floreale realizzato nel cuore della piazza che celebra il brodetto dorato di Porto Recanati.

Ufficio stampa

Infiorata del Sacro Cuore a Poggio Moiano (RI)

Il weekend del 26-28 giugno 2026, a Poggio Moiano, nel cuore della Sabina, l’estate inizia con il profumo dei fiori e con una delle tradizioni più suggestive del Lazio. Per tutto il fine settimana, il borgo si trasforma in un museo a cielo aperto grazie alla storica Infiorata del Sacro Cuore, un evento capace di unire arte, fede, tradizione popolare e una straordinaria partecipazione collettiva. Tra i vicoli in pietra, i panorami sulle colline sabine e le atmosfere autentiche, il borgo accoglie i visitatori con spettacolari tappeti floreali realizzati interamente a mano. Petalo dopo petalo, le strade del centro storico si riempiono di colori, sfumature e dettagli incredibili, dando vita a vere opere d’arte effimere che trasformano il paese in uno scenario unico. Durante l’Infiorata, il borgo sabino vive giorni di festa tra musica, tradizioni e momenti dedicati alla scoperta del territorio.

Sagra del Baccalà di Pescincanna (PN)

Secondo fine settimana per la Sagra del Baccalà di Pescincanna giunta alla sua 50^ edizione. Tanti gli eventi durante il giorno, tra cui il Torneo del Baccalà di calcio a 6, attività per i giovani, giochi a quiz che si concludono con gli stand gastronomici, la musica e il tradizionale spettacolo pirotecnico finale. L’evento, che si conclude lunedì 29 giugno 2026, da mezzo secolo rappresenta uno degli appuntamenti estivi più importanti del pordenonese, unendo tradizione gastronomica, musica e intrattenimento. Protagonista della festa è il baccalà, preparato secondo le ricette tradizionali, affiancato da altre specialità come carni alla griglia, panini, patatine e vini locali.

Festa delle fragole in Val Martello (BZ)

La Val Martello, in Val Venosta, la zona chiusa per la coltivazione delle fragole a maggior quota d’Europa, invita ogni anno i visitatori alla Festa delle fragole che prende il via sabato 27 giugno alle ore 18, anche e il clou è atteso per domenica 28 nel parco divertimenti Trattla, quando vi aspetta un ricco programma di intrattenimento dedicato alle fragole, a partire dall’aperitivo mattutino con la banda musicale di Martello, seguito da musica leggera; nel pomeriggio l’appuntamento è con la degustazione di diverse varietà di fragole, giochi e divertimento per i piccoli ospiti. Protagonista della festa sarà la torta gigante alla fragola.

Oltre al taglio della torta, c’è un mercato che offre prodotti agricoli e artigianali e per i bambini è previsto un ricco programma di eventi con musica, cibo e bevande.

Padernello a Tavola a Padernello (BS)

Torna domenica 28 giugno la cena itinerante tra i sapori della Bassa Bresciana nella piccola frazione di Borgo San Giacomo, che si anima per una serata conviviale in cui riscoprire il territorio. Il Castello di Padernello, un maestoso maniero quattrocentesco, ospita una cena itinerante che trasforma il borgo in un palcoscenico diffuso dell’enogastronomia bresciana. Un viaggio da vivere piatto dopo piatto, spostandosi da un locale all’altro fino a raggiungere la meta finale: il magnifico castello restituito alla vita culturale dopo anni di abbandono. La cena si apre con l’aperitivo a base di pizza e birra artigianale. Si prosegue con l’antipasto di salumi nostrani, insalata di Farro di San Paolo con verdure e tartare di manzo classica, il tutto abbinato ai vini del Consorzio Montenetto. Tra i primi piatti, paccheri di pasta fresca con ragù di mare e basilico e gnocchetti con crema di zafferano e San Daniele croccante. Il secondo è a base di porchetta al forno con polenta e patate, con degustazione del grana padano. Il gran finale si degusta tra le mura del Castello di Padernello, dove la serata si chiude in dolcezza con il tiramisù artigianale.

Palio del Velluto a Leonessa (RI)

Dal 26 al 29 giugno, Leonessa si prepara a tornare indietro nel tempo con il Palio del Velluto che animerà il borgo posto a mille metri di quota. Nel cuore dell’Appennino reatino, questo storico borgo, il cui biglietto da visita è la Porta Spoletina, una torre merlata del 1300 di pietra rosa, si trasforma in un autentico teatro rinascimentale en plein air, dove storia, tradizione e spettacolo si fondono in un’esperienza immersiva. Tra costumi rinascimentali, rulli di tamburi, giochi storici in cui le contrade cittadine (i Sesti) si sfidano per conquistare l’ambito stendardo, sapori antichi – le taverne propongono piatti della tradizione – e sfide avvincenti, il borgo, dalla pianta a mandorla, quanto rimane dell’originario sistema difensivo di Carlo I d’Angiò, rivive il suo passato più affascinante.

Sagra della Melanzana a Marigliano (NA)

Dal 26 al 28 giugno, a Marigliano si svolge la 17^ edizione della Sagra della Melanzana, uno degli ortaggi più tipici della cucina campana. La sagra trasforma il parse in un percorso di gusto dove tradizione e creatività s’incontrano. La melanzana viene proposta in tante varianti, preparazioni e ricette, dalla classica parmigiana alle fritture. Gli stand gastronomici animano le strade creando la tipica atmosfera della città del Sud. Ma non solo cucina. La festa sarà animata da musica, spettacoli e momenti di intrattenimento.

VinCanta 2026 a Marcellano (PG)

Il weekend del 26, 27 e 28 giugno e dal 2 al 5 luglio, il piccolo borgo di Marcellano, una frazione di Gualdo Cattaneo, famoso per il suo presepe vivente, d’estate ospita sette serate in cui passa dalla quiete medievale a l’evento Vincanta, con musica, profumi e brindisi. Il cuore dell’evento è un percorso enogastronomico che si snoda tra le vie del borgo. Qui il protagonista è il vino Montefalco Rosso, Sagrantino DOCG e tutte le sfumature del territorio. Tra uno stand e l’altro, i meravigliosi piatti della tradizione umbra.

GustaPorto a Civitanova Marche Marche (MC)

Termina domenica 28 giugno a Civitanova Marche GustaPorto che ha preso il via lo scorso weekend. L’evento che celebra la cultura marinara, la vita del porto e le eccellenze gastronomiche del territorio, trasforma la città in un grande laboratorio dedicato al mare coinvolgendo l’intera città, grazie anche ad un articolato circuito di accoglienza che vede protagonisti ristoranti, strutture ricettive, attività commerciali e operatori turistici. Tra le iniziative, “Occhio a li Furbi”, dedicata al pescato di stagione, proposte di soggiorno ed esperienza della “GustaPorto Week” e il nuovo circuito “GustaPorto Shopping”, per scoprire Civitanova Marche attraverso le sue eccellenze commerciali.