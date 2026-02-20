Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@Michele Purin Dal vino ai supplì, gli eventi enogastronomici del weekend

Mentre a Milano si festeggia ancora il Carnevale Ambrosiano, con tutti gli eventi immaginati fino alle feste del sabato sera, nel resto d’Italia ci si dà appuntamento davanti a un piatto o a un buon bicchiere tra saloni del gusto, sagre ed eventi enogastronomici.

Dai supplì alle paste ripiene, dalla Barbera al Vermouth, sono tantissimi i prodotti tipici regionali che vengono celebrati nel weekend che va dal 20 al 22 febbraio 2026. Abbiamo selezionato i migliori, ecco i nostri consigli.

Festa del polentone a Castel di Tora (RI)

Domenica 22 febbraio, Castel di Tora, affacciato sulle rive del Lago del Turano, è pronto a rimettere in scena una tradizione che non passa mai di moda: in occasione della Prima Domenica di Quaresima, torna la Festa del Polentone, appuntamento di tradizione secolare che profuma di borgo, di festa e di cose buone fatte come una volta. Dalle ore 12.00 scatta il momento più atteso: “il Polentone è servito!” con un condimento unico e saporito: un ragù a base di aringa, tonno, baccalà e alici. La giornata prosegue tra tavolate, sorrisi e intrattenimenti folkloristici e musicali che accompagneranno l’evento fino al termine. Durante la giornata, sarà attivo anche il servizio di bus navetta, per rendere più comodo l’arrivo e la partecipazione all’evento.

Notte Rossa Barbera a Torino

Venerdì 20 febbraio 2026 torna la Notte Rossa Barbera, la sagra diffusa del buon vino e della cucina a prezzi popolari, per celebrare la “piola”, luogo simbolo della ristorazione sabauda. Piatti tipici, atmosfere conviviali e l’intrattenimento live di musicisti emergenti per un viaggio nella storia della cultura gastronomica e sociale piemontese. La nuova edizione si inserisce all’interno dell’ampio palinsesto del Salone del Vino di Torino 2026 – dal 28 febbraio al 2 marzo – e coinvolgerà 20 piole in città connettendo musica ed enogastronomia. Una serata ideata per valorizzare le eccellenze del territorio con l’arte dei giovani talenti: nel circuito dei 20 ristoranti verrà infatti proposto il Menù Notte Rossa Barbera ispirato al rito della “Merenda Sinoira” e si potrà assistere all’esibizione di 20 musicisti emergenti piemontesi. Una maratona di note e sapori tra i tavoli, in cui la musica sarà protagonista insieme alla cucina.

Il Bontà a Cremona

Dal 21 al 23 febbraio a Cremonafiere si svolge l’edizione 2026 di Il Bontà, il salone delle eccellenze enogastronomiche. La manifestazione punta a valorizzare il territorio e le sue produzioni. Un viaggio da Nord a Sud tra formaggi, olio, vino, birra, dolci, salumi. Tra le novità più attese c’è la prima edizione della Strada del Gusto, che debutta con il Festival delle Paste Ripiene, un percorso che unisce simbolicamente tutta la provincia attraverso ricette identitarie con degustazioni guidate, masterclass, show cooking e laboratori di pasta fresca. Protagonisti sono: tortello cremasco, marubino cremonese, tortello di zucca casalasco e blisgòn.

NeroNorcia a Norcia (PG)

Dal 20 al 22 febbraio 2026 e dal 27 febbraio all’1 marzo, il centro storico di Norcia ospita la Mostra mercato del tartufo nero pregiato. L’edizione numero 62 della manifestazione celebra il tartufo nero pregiato e i prodotti tipici. Due weekend per scoprire ricette e piatti del territorio e partecipare a convegni, incontri, laboratori, show cooking, degustazioni, ma anche appuntamenti musicali, street art e naturalmente stand gastronomici.

Slow Wine Fair 2026 a Bologna

Dal 22 al 24 febbraio, i padiglioni di BolognaFiere ospitano la quinta edizione della Slow Wine Fair, con oltre 1100 produttori di vino selezionati da Slow Food, provenienti da tutta Italia e da 27 Paesi, tra cui Messico, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Giappone, Grecia e Argentina, e un programma di incontri per approfondire tematiche centrali legate al mondo del vino, scoprire nuovi Presìdi o partecipare alle Masterclass in programma. Oltre alla possibilità di scoprire nuovi vini insieme ai produttori presenti all’evento, c’è una novità assoluta, l’area Banca del Vino – Annate storiche.

Supplì & Fritti Romani Festival a Roma

Fino al 22 febbraio 2026, Supplì & Fritti Romani Festival è un evento dedicato allo street food romano che si sviluppa come un percorso di assaggio libero, distribuito su due weekend consecutivi. All’interno degli spazi di Eataly a Roma, alcune realtà gastronomiche della Capitale propongono la loro interpretazione dei grandi classici della frittura romana, dal supplì ai filetti di baccalà, dai fiori di zucca alle specialità dolci. L’ingresso è gratuito e le consumazioni avvengono tramite gettoni, acquistabili in loco o in prevendita, consentendo al pubblico di costruire il proprio itinerario di degustazione in modo flessibile. A completare l’esperienza, una proposta di bevande e cocktail e un programma di DJ set che accompagna le serate.

Craft Beer & Food Festival a Genova

All’interno della Corte del MOG Mercato Orientale di Genova, fino al 22 febbraio si svolge MHOPS Craft Beer & Food Festival, un percorso di degustazione libero e modulare durante il quale i visitatori possono muoversi tra i banchi degli otto birrifici artigianali presenti, scegliendo tra 48 birre alla spina e abbinarle alle proposte delle dieci cucine del MOG, che spaziano dalla tradizione locale a quella internazionale. L’accesso all’evento è gratuito, per le consumazioni è necessario acquistare il bicchiere ufficiale e i gettoni, validi per tutti i giorni della manifestazione. Accanto all’area dedicata alle degustazioni, MHOPS propone anche un programma di laboratori tematici su prenotazione, ospitati nello spazio Il Salotto di MOG, pensati per approfondire aspetti specifici della cultura birraria attraverso incontri guidati e degustazioni.

Salone del Vermouth a Torino

Il 21 e 22 febbraio 2026, il Museo nazionale del Risorgimento di Torino ospita la terza edizione del primo evento italiano interamente dedicato al Vermouth, eccellenza nata proprio a Torino nel 1786 (240 anni fa) e simbolo dell’aperitivo italiano nel mondo, con oltre 30 produttori di Vermouth, dai marchi storici alle realtà artigianali emergenti. Il capoluogo piemontese sarà animato anche da una serie di eventi off che toccheranno diversi luoghi della città, tra musei, ristoranti, cocktail bar, librerie e luoghi simbolo del capoluogo piemontese. Durante il Salone saranno visitabili le sale del museo con il percorso guidato “Un Museo, mille storie: il Risorgimento è servito!”.

Sagra di San Bello a Berbenno di Valtellina (SO)

Tutti i weekend di febbraio, Monastero e Maroggia nel Comune di Berbenno di Valtellina, si festeggia con la Sagra di San Bello dedicata a San Benigno De’ Medici, detto San Bello. Pranzi e cene a base di menu tipico, musica dal vivo, animazione per i bambini. L’ulitma serata è quella di sabato 21, alle 22 lo staff offrirà la torta a tutti i presenti.