Ryanair, voli low cost per andare in vacanza a novembre

È già ora di pensare alle prossime vacanze. Ryanair ha appena lanciato un’offerta per partire a tariffe scontate a novembre. Tantissime le mete low cost dove andare raggiunte dalla compagnia aerea che opera in tantissimi aeroporti italiani.

I voli partono da 14,99 euro a tratta. E novembre è il mese ideale per visitare una Capitale europea, prima che faccia troppo freddo o per rispolverare la tintarella appena sbiadita.

Il 2019 è l’anno giusto per visitare Brema, in Germania, in quanto ricorre il 200° anniversario dei “musicanti”. Inserita nella lista dei Patrimoni dell’Unesco, questa città è famosa proprio per i quattro musicanti, un asino, un cane, un gatto e un gallo, protagonisti della fiaba scritta 200 anni fa dai fratelli Grimm. Imperdibile è quindi una tappa nella piazza del municipio dove rendere omaggio ai quattro simboli cittadini, anche se la zona più particolare della città è Schnoor, un quartiere fatto di strade strette costellate da case del ‘400, con caffetterie e negozi caratteristici, fra i quali uno di oggettistica natalizia aperto tutto l’anno; in questo quartiere, un tempo abitato da pescatori, artigiani e mercanti, si respira ancora l’atmosfera di molti secoli fa. Ci sono voli diretti in partenza da Milano Bergamo.

Il sole splende anche a novembre a Marsiglia, regina del Sud della Francia. Questa splendida città è il perfetto mix tra tradizione provenzale e modernità. Il centro storico, le mura che lo circondano e il porto sono ancora quelli di un tempo, ma poco distante svettano i nuovi grattacieli di design, come La Marseillaise di Jean Nouvel, e i musei ultramoderni sorti nel 2013 quando la città è stata Capitale europea della cultura, come il MuCEM, Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo, e Villa Méditerranée, firmata dall’architetto Stefano Boeri. Una nota a parte la merita anche la cucina marsigliese: non partite prima di aver provato la tipica bouillabaisse. Ci sono voli diretti da Bergamo, Bologna, Catania e da Palermo.

Se poi cercate una meta estiva, ecco che l’isola di Lanzarote regala temperature meravigliose e la possibilità di fare vita di spiaggia mentre tutti a casa indossano già il cappotto. L’isola delle Canarie ha sempre un clima caldo e secco grazie ai venti provenienti dal Sahara. L’isola ha una Riserva marina, un Parco nazionale e 12 spazi naturali protetti, un vero e proprio tesoro per tutti gli amanti della natura, ma soprattutto ha tante spiagge, una diversa dall’altra: Playa Blanca, con le acque turchesi, Papagayo, coi suoi fondali incontaminati, Playa de la Concha, con la sabbia dorata, e Playa Famara, una lunga spiaggia dalla sabbia bruna, che fa ricordare che ci si trova su un’isola di origine vulcanica. Ci sono voli per Lanzarote che partono da Bergamo e da Bologna.