Ryanair, voli low cost per partire dopo l’estate

Ryanair ha lanciato un’offerta per partire con voli low cost a settembre. Tante le offerte online dai principali aeroporti italiani dove opera la compagnia aerea verso le numerose città europee. Tra queste ci sono anche le nuove rotte verso la Georgia annunciate proprio di recente: da Milano Bergamo verso Tbilisi e da Bologna verso Kutaisi.

Chi è alla ricerca di un’ispirazione per trascorrere un weekend dove concludere l’estate nel migliore dei modi troverà tante idee.

SiViaggia consiglia di non farsi sfuggire l’offerta per Valencia con voli da Milano Malpensa, Roma Ciampino, Pisa e Palermo a partire da 12,99 euro a tratta. Valencia è una città di mare perfetta dove trascorrere giornate sulla lunghissima spiaggia, tra bagni, pause gustose nei ristoranti lungomare dove provare la paella valenciana e aperitivi a base di tapas. La città offre tantissimi spunti culturali, dall’imperdibile Città delle scienze al bellissimo centro storico da girare a piedi o in bicicletta.

Voli a prezzi interessanti anche per Malta. Da 9,99 euro a tratta si vola da Fiumicino e da Catania verso le spiagge più belle dell’arcipelago, che comprende anche Gozo e Comino. L’isola fuori stagione, quando le folle di turisti sono già partite, è ancora più bella. Il clima è ancora ottimale e si possono visitare borghi e cittadine, come la città fortificata di Dwejra, quella storica marittima di Birgu e quella delle piazze di Siġġiewi.

Per chi preferisce restare in Italia, il bel tempo è assicurato fino ad autunno inoltrato nella nostra Calabria. Ci sono voli diretti a Lamezia Terme in partenza da Malpensa, Venezia e Pisa a partire da 16,24 euro a tratta. In un’ora o poco più dall’aeroporto si raggiungono alcune delle mete di mare più famose della regione: Diamante, che è anche un bellissimo borgo, Soverato, Capo Vaticano e l’incantevole Tropea. C’è solo l’imbarazzo della scelta.