Ryanair, si possono prenotare i voli fino all’estate 2020

Se siete di quelli che amano prenotare le vacanze con largo anticipo, sappiate che da oggi potete farlo un anno prima e acquistare i voli per l’estate del 2020.

Ryanair ha annunciato il calendario delle mete estive del prossimo anno, in particolare verso le destinazioni più prenotate dai passeggeri.

Si possono acquistare i biglietti per alcune mete spagnole, come Alicante (una meta in forte crescita di cui nei prossimi mesi sentiremo molto parlare), Malaga e Palma di Maiorca. Biglietti per la Francia, tra cui Marsiglia,la gettonatissima Nizza e Tolosa. Per le mete greche come Atene e Salonicco. Per il Portogallo ovvero Faro, Lisbona e Porto. Ma si possono prenotare anche alcuni voli per le città italiane più richieste come Milano, Venezia e Pisa.

La programmazione completa per l’estate 2020 sarà disponibile solo a partire da inizio autunno.

Se, invece, siete di quelli che aspettano l’ultimo minuto per prenotare le vacanze, allora vale la pena approfittare dell’offerta low cost che la compagnia ha riservato per i ritardatari: centinaia di biglietti aerei con prezzi a partire da 19,99 euro per viaggiare a giugno 2019. L’offerta è valida solo alla mezzanotte di venerdì 17 maggio.