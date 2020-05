Ryanair riparte con un’offerta da non perdere per volare a luglio

editato in: da

Se state già pensando all’estate e alle prossime vacanze, questa è l’occasione giusta per voi: Ryanair ha deciso di lanciare una delle sue offerte strepitose, di quelle da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Cogliendo l’attimo, potrete volare in tutta Europa a prezzi imbattibili.

La compagnia aerea low cost riparte alla grande, puntando anche sul nostro Paese. Per i suoi passeggeri, Ryanair ha lanciato una promozione incredibile che riguarda l’estate, in concomitanza con la riapertura delle frontiere in molti Stati europei. Dal 1° luglio, partiranno infatti 1000 voli giornalieri, che collegheranno splendide destinazioni in tutto il continente. Per celebrare questo grande momento, potrete acquistare biglietti a prezzi scontati. L’offerta è valida sui voli in partenza tra il 1° e il 31 luglio solamente per le prenotazioni effettuate entro il 31 maggio, quindi dovrete affrettarvi!

Non avete ancora idea della meta del vostro prossimo viaggio? Vi diamo qualche consiglio: da Milano Malpensa potrete partire per Palma da appena 12,99 euro. Splendida località balneare situata sull’isola di Maiorca, è una delle destinazioni preferite da chi ama il mare e la movida. Se le sue spiagge sono davvero incredibili, caratterizzate da distese dorare di sabbia e deliziose acque cristalline, non dimenticate di visitare anche il suo centro storico. La cittadina è ricca di sorprese tutte da scoprire: una delle più affascinanti è senza dubbio la Cattedrale di Santa Maria di Palma, capolavoro gotico che sorge a pochi passi dal mare.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per regalarvi un weekend a Londra, allora questo potrebbe essere il momento perfetto per realizzare il vostro desiderio: partendo da Cagliari, potrete trovare biglietti da appena 14,99 euro. La capitale inglese vi aspetta con decine di attrazioni che vi lasceranno a bocca aperta, e che descrivere è davvero impossibile. Potrete ammirare l’imponente facciata di Buckingham Palace o rimanere stupiti davanti al maestoso profilo dell’abbazia di Westminster. E non lasciatevi sfuggire una passeggiata romantica lungo il Tamigi, per esplorare la città da un altro punto di vista.

Volete una vacanza estiva alternativa? Varsavia potrebbe essere la scelta perfetta: dall’aeroporto di Napoli, potrete volare verso la capitale polacca a partire da appena 17,99 euro. Coloratissima e incantevole, la città vi regalerà tantissime emozioni, a partire dall’affascinante Piazza del Mercato. Un tempo cuore pulsante di Varsavia, oggi è il punto di ritrovo di molti turisti che arrivano ad ammirare la suggestiva statua della Sirenetta – che ricorda tanto quella, molto più famosa, di Copenhagen.