Le spiagge più belle di La Valletta e dintorni

Alla scoperta delle spiagge più belle a La Valletta e dintorni, per vivere momenti di spensieratezza e relax lontani dal caos, anche in giornata.

Nonostante La Valletta, capitale di Malta, sia molto famosa per il suo carattere storico, le sue antiche e imponenti fortificazioni e il suo fascino barocco, le spiagge nei suoi dintorni godono di un carattere unico. Si tratta di spiagge e punti balneari ideali per rinfrescarsi durante le giornate più calde dei mesi estivi. Piccoli angoli naturali e dove, nel cuore del Mediterraneo, è possibile godere di un mix unico tra storia, cultura e mare cristallino. Spiagge facilmente raggiungibili a piedi o, comunque, in pochi minuti di trasporto dal centro della capitale maltese. Ecco quali sono le spiagge più belle di La Valletta e dei suoi dintorni.

Rinella Bay: la più vicina alla città

Questa spiaggia si trova nel sobborgo di Kalkara, proprio di fronte al Porto Grande di La Valletta. Rinella Bay è una delle spiagge sabbiosa più accessibili per chi soggiorno nella capitale durante la visita di Malta. È una piccola baia, ideale soprattutto per chi viaggia con famiglia e bambini in quanto sono presenti fondali bassi e tranquilli.

È possibile arrivare qui utilizzando traghetti oppure autobus, che impiegano meno di dieci minuti per raggiungere la località. La sua vicinanza al centro abitato permette di usufruire di diversi servizi, come bagni pubblici, chioschi per l’acquisto di bevande e cibo durante la giornata, ma anche la possibilità di noleggiare lettini.

Rock Beach: tuffi con vista spettacolare sul Grand Harbour

Vicino alla Valletta Waterfront è presente anche una delle zone balneari più belle e ricercate della capitale. Ai margini del quartiere di Floriana si trova Rock Beach, frequentata soprattutto dalla popolazione locale. Si tratta di una località sul mare prettamente rocciosa, dove le acque sono incredibilmente limpide.

Questo è il luogo ideale per chi vuole passare una giornata al fresco, lontana dal caos cittadino, anche solo per un tuffo veloce e senza allontanarsi dal centro. Soprattutto, con una vista unica sul Porto Grande di La Valletta.

Fond Għadir: alla scoperta delle piscine naturali di Sliema

A pochi chilometri dalla capitale, si trova una delle zone balneari più belle di Malta, che abbiamo deciso di inserire in questa lista delle più belle spiagge di La Valletta, nonostante sia tecnicamente fuori.

Questa zona prende il nome di Fond Għadir, a pochi minuti dal centro storico di Sliema, un’altra delle località più frequentate di Malta, una spiaggia che può essere raggiunta con una piacevole passeggiata sul lungomare oppure direttamente in traghetto.

Non è una spiaggia sabbiosa, ma è formata da una serie di piattaforme rocciose, con alcune scalette che facilitano l’ingresso in acqua, ed è il luogo perfetto per chi ama fare snorkeling, grazie alla limpidezza delle sue acque.

Exiles Bay: atmosfera urbana e rilassata fuori La Valletta

Infine, sempre fuori La Valletta, e poco oltre Sliema, si trova la spiaggia di Exiles Beach. Questa è una spiaggia urbana, caratterizzata soprattutto da tratti rocciosi e alcune aree di sabbia dorata.

È una spiaggia molto frequentata, soprattutto dai giovani maltesi e dai residenti stranieri, che regala un’atmosfera informale e molto piacevole. Il mare qui è calmo e molto limpido, con alcuni buoni spot per gli amanti dello snorkeling, che vogliono scoprire i bellissimi fondali maltesi. Questa spiaggia è ottima per prendere il sole, nuotare o godersi l’aperitivo al tramonto nei numerosi locali fronte mare.