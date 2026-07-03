Il Conero non era poi così isolato già migliaia di anni fa, anzi: la scoperta evidenza che già in epoca preromana era centro di relazioni culturali e politiche

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa L'area della Necropoli

Sepolta per secoli nel paesaggio incredibile del Conero, tra le colline che scendono verso l’Adriatico e le stratificazioni invisibili dell’Italia preromana, oggi una scoperta riemerge, una di quelle che cambia la scala della narrazione storica. Non una singola sepoltura isolata, ma un intero complesso funerario aristocratico del VI secolo a.C., costruito attorno a una tomba principesca con carro.

Un sistema organizzato, coerente, quasi “progettato” per raccontare il potere. Stavolta, proprio qui sta il cambiamento: la necropoli picena di Sirolo non parla più solo di individui eccezionali, ma di una vera struttura sociale, fatta di gerarchie, rituali e simboli condivisi.

La necropoli del Conero e il potere aristocratico

Le indagini condotte nell’area della necropoli dei Pini di Sirolo hanno portato alla luce un complesso funerario monumentale databile al VI secolo a.C., frutto delle attività di archeologia preventiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, insieme alla società ArcheoLab e al Comune di Sirolo, con il sostegno del Ministero della Cultura.

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Al centro del complesso si trova una grande sepoltura maschile con currus, un carro a due ruote deposto nella fossa funeraria come segno evidente di status elevatissimo. Attorno, un corredo ricchissimo: armi, oggetti di prestigio ed elementi rari come lo sgabello pieghevole di tradizione aristocratica, che rimandano a una cultura del potere fortemente codificata. La vera novità è però l’organizzazione dello spazio: un circolo funerario che non si limita a contenere tombe, ma costruisce un sistema simbolico in cui il defunto principale diventa il centro di una narrazione politica e sociale.

Uno degli aspetti più sorprendenti dello scavo è la presenza di grandi recipienti in bronzo ancora sigillati, con resti organici e ossa animali al loro interno. Tracce che rimandano con forza a un banchetto funerario, momento centrale nella costruzione del rito aristocratico, oppure a offerte alimentari destinate al viaggio nell’aldilà. In entrambi i casi, emerge un elemento chiave: il potere si manifesta attraverso pratiche collettive, condivise dalla comunità e inscritte nello spazio funerario.

Accanto alla sepoltura principale è stata individuata una tomba femminile con un corredo estremamente strutturato: fibule disposte sul corpo, tessuti, elementi decorativi e una grande spilla in ambra collocata in posizione significativa. Anche qui, nulla appare casuale: la rappresentazione del prestigio femminile sembra inserirsi in un sistema sociale complesso, dove i ruoli erano codificati e visibili anche nel momento della morte.

Il circolo funerario introduce inoltre una soluzione architettonica inedita rispetto ad altri contesti piceni: non un fossato, ma una palizzata di buche di palo, che definisce il perimetro del monumento e segna il confine simbolico tra spazio dei vivi e dei morti.

L’importanza della scoperta per la storia del Conero

Per la necropoli del Conero, la scoperta ha particolare importanza: cambia, infatti, la prospettiva con cui si interpreta l’intero territorio. Per la prima volta, quindi, non si osservano tombe isolate o episodi monumentali singoli, ma un sistema coerente di sepolcreto aristocratico, organizzato attorno a una figura centrale con carro e a un’élite strutturata. Significa che nel VI secolo a.C. il Conero non era una periferia marginale, ma un nodo attivo di relazioni culturali e politiche nell’Italia centrale preromana. Le modalità di sepoltura, la qualità dei corredi e la monumentalità del complesso suggeriscono l’esistenza di gruppi dirigenti inseriti in reti più ampie, capaci di dialogare con altri centri del medio Adriatico e oltre.